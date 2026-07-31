В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ливней и грозы

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 21:00 31 июля до 09:00 1 августа в городе ожидаются дожди, местами ливни

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ С 21:00 31 июля до 09:00 1 августа в городе ожидаются дожди, местами ливни

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Росгидрометцентра, с 21:00 31 июля до 09:00 1 августа в городе ожидаются дожди, местами ливни.

Кроме того, с 21:00 31 июля до 21:00 1 августа предупреждение будет действовать из-за грозы. Жителей и гостей города просят соблюдать осторожность, особенно на дорогах.

Карина Дроздецкая