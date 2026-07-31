Инвесторы вложили более 26 млрд рублей в площадки под девелопмент в Петербурге и Ленобласти

Инвесторы по итогам первого полугодия 2026 года вложили 26,1 млрд рублей в площадки под девелопмент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такие данные приводит NF Group.

Основная часть инвестиций — 16,7 млрд рублей, или 64%, пришлась на проекты жилищного строительства. За полгода девелоперы приобрели 69 га земли под жилье, где в перспективе может появиться почти 600 тыс. кв. м недвижимости.

Как отмечают аналитики, на фоне высокой стоимости заемного финансирования инвесторы все чаще выбирают участки с уже готовой градостроительной документацией. В январе–июне почти половина сделок с площадками под девелопмент пришлась именно на такие активы.

Карина Дроздецкая