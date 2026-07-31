В Ростове-на-Дону тушат пожар в здании Росреестра

В Ростове-на-Дону ликвидируют возгорание в здании управления Росреестра на проспекте Сиверса, 22. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте работают 59 человек и 21 единица техники. Обстановка продолжает уточняться.

По данным МЧС, в 11:27 зафиксировали ликвидация открытого горения на площади 40 кв.м. Причину пожара установят дознаватели ведомства после полной ликвидации огня.

Константин Соловьев