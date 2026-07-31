В Новороссийске исторический дом на Мефодиевке выставили на торги за 1 рубль

Администрация Новороссийска утвердила условия продажи одноэтажного дома на углу улиц Первомайской и Пушкинской на Мефодиевке. Объект культурного наследия регионального значения выставят на электронный аукцион с начальной ценой 1 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наследие.дом.рф Фото: наследие.дом.рф

Речь идет о здании площадью около 425 кв. м, которое входит в исторический комплекс «Новый город Русский Стандарт». Дом построен в конце XIX — начале XX века и сохранил характерные для того периода архитектурные элементы: центральный ризалит, декоративный аттик и арочный вход.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% кадастровой стоимости здания — около 2,38 млн руб. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены.

Состояние дома оставляет желать лучшего. По данным каталога Минкульта РФ, здание не подключено к электро-, газо- и водоснабжению, в нем отсутствуют канализация и отопление. Земельный участок площадью около 500 кв. м предоставляется покупателю в аренду.

Основные расходы будущего владельца связаны с восстановлением памятника. До 31 декабря 2026 года он должен подготовить проект реставрации, а все работы по сохранению и восстановлению здания завершить до 31 декабря 2028 года. Соответствующие охранные обязательства закреплены постановлением администрации Новороссийска.

Продажа памятников архитектуры по символической цене применяется в России, когда собственнику предстоит вложиться в дорогостоящую реставрацию. Такая схема позволяет передать объект частному инвестору, одновременно закрепив за ним обязательства по его сохранению.

Подготовка к торгам уже ведется. Заместитель главы Новороссийска Эльвира Кальченко заявила, что потенциальные инвесторы смогут воспользоваться действующими мерами поддержки для восстановления объекта культурного наследия.

Анна Гречко