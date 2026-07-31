В КЧР построят два отеля на 786 номеров за 15,8 млрд рублей

Общий объем вложений в инфраструктуру туристско-рекреационного комплекса Архыз оценивается в 90 млрд рублей, еще 15,8 млрд рублей планируется направить на возведение двух отелей в Карачаево-Черкесии. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в министерстве туризма республики.

К 2030 году в рамках инвестиционных обязательств число мест размещения планируется довести до 8,6 тыс. койко-мест — с учетом как гостиничного сегмента, так и более доступных форматов. Для повышения комфорта туристов предусмотрено строительство шести канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс, соответствующих мировым стандартам.

На курорте Домбай возводится круглогодичный горный и бальнеологический отель «Аманауз» на 454 номера. Объем финансирования проекта составляет около 10 млрд рублей, запуск запланирован на 2028 год. Строительство также создаст свыше 450 рабочих мест. Еще один намеченный к реализации объект — пятизвёздочный комплекс «Альто» на 332 номера с объёмом вложений 5,8 млрд рублей. Его открытие запланировано на 2029 год.

В рамках программы льготного кредитования в регионе предполагается реализовать пять инвестиционных проектов с совокупным финансированием свыше 12 млрд рублей. Они направлены на строительство гостиничных комплексов и развитие горнолыжной инфраструктуры, предусматривают создание более 730 номеров и свыше 600 рабочих мест.

Мария Хоперская