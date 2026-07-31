Власти Анапы объявили угрозу атаки БПЛА
Власти Анапы предупредили жителей и туристов о возможной воздушной опасности. В мэрии города распространили официальные рекомендации о порядке действий при включении сирен.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Гражданам, находящимся в помещениях, предписано оставаться внутри зданий, закрыться в комнатах без окон (коридоры, санузлы, кладовые) и не пользоваться лифтами. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано спускаться в цокольные этажи, подвалы и на подземные парковки; укрытиями не могут служить стены домов, автомобили и остановочные павильоны. Водителям предписано остановиться, покинуть транспорт и найти крепкое укрытие или лечь на землю.
Кроме того, администрация призывает воздержаться от съемок беспилотников, работы ПВО и экстренных служб, а также от публикации подобных материалов в соцсетях во избежание использования данных противником. Информацию о ситуации рекомендуется получать исключительно из официальных источников до отбоя тревоги.
Телефон экстренных служб — 112.