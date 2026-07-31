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В Ростовской области 67% жителей столкнулись с мошенническими звонками

По итогам первых шести месяцев 2026 года с мошенническими атаками столкнулись 67% жителей Ростовской области. Такие данные «РБК Ростов» предоставили аналитики «Лаборатории Касперского».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Около 24% жителей Ростовской области столкнулись с веб-угрозами и вредоносным программным обеспечением. Доля веб-атак, распространявшихся через заражённые файлы, программы и съёмные носители, в регионе составила 33%.

С веб-атаками и локальными угрозами в тот же период встретились 12% корпоративных пользователей.

Мария Хоперская

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