В Ростовской области 67% жителей столкнулись с мошенническими звонками

По итогам первых шести месяцев 2026 года с мошенническими атаками столкнулись 67% жителей Ростовской области. Такие данные «РБК Ростов» предоставили аналитики «Лаборатории Касперского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Около 24% жителей Ростовской области столкнулись с веб-угрозами и вредоносным программным обеспечением. Доля веб-атак, распространявшихся через заражённые файлы, программы и съёмные носители, в регионе составила 33%.

С веб-атаками и локальными угрозами в тот же период встретились 12% корпоративных пользователей.

Мария Хоперская