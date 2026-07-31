«Онлайна без офлайна не бывает»

Посещаемость торговых центров (ТЦ) России в первой половине 2026 года снизилась на 2%. Продажи некоторых арендаторов таких площадей упали на 20%, пишет «Ъ». Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic сообщила, что около 80% ТЦ в России столкнулись с падением трафика в 2025 году. Из опрошенных 62,7% отметили снижение на 10%, а 21% — более чем на 10% (в опросе участвовали две тыс. торговых центров). Гендиректор ГК «РАМО-М» (управляет сетью ТРЦ «Красная Площадь» в Краснодарском крае) Алексей Бузмаков рассказал «Ъ-Кубань» о причинах такой динамики.

Алексей Бузмаков

Фото: Предоставлено автором / Предоставлено спикером

«По отношению к 2019 году, который, по моим наблюдениям, был для торговых центров Краснодарского края самым успешным, трафик упал на 25-30%. Одна из главных причин — снижение покупательской способности. Другая причина — отток покупателей на маркетплейсы. Только за прошлый год торговля на основных электронных площадках выросла в сравнении с 2024 годом на 30%, а объем электронной торговли в России достиг 13,5 трлн руб. Конечно, офлайн испытывает значительное давление, которое обостряется тем, что маркетплейсы занижают цены, по сути, за счет продавцов.

При этом в каждом случае есть свои особенности. Например, в прошлом году в Анапе работали над ликвидацией последствий ЧС, связанной с разливом мазута в Черном море. Курортный сезон был сорван. Соответственно, посещаемость торговых центров упала намного сильнее, чем в других городах. Закономерно, что после открытия пляжей в этом году торговые центры курорта показывают по отношению к прошлому сезону рост трафика. Скорее всего, это единственный положительный пример.

Торговые центры в Краснодаре в 2026 году по отношению аналогичному периоду 2025 года потеряли где-то 5-7%, а в Армавире — 2%. В Туапсе ВСУ атаковали нефтяной терминал. Естественно, трафик в торговых центрах сильно упал. При этом от месяца к месяцу динамика меняется. Большую роль играют внешние факторы. Летом возникли перебои с поставками топлива – на первый план вышла проблема, как добраться, допустим, до работы, детского сада, а не посетить торговый центр. Сейчас трафик стабилизировался, на мой взгляд, падение посещаемости ТЦ окончено.

Это касается и малых трендов. Например, с 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. В частности, селлеры должны будут подтверждать подлинность товаров, а именно — размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры — российский или единый евразийский — где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала. Это фактически контроль оборота контрафакта и подделок. Также, маркетплейсы должны будут передавать данные о продавцах в ФНС, что должно привести к контролю объемов продаж и налогов. Еще один важный момент: запрет на навязывание скидок. Все это первый шаг на пути к равенству позиций онлайн- и офлайн-продавцов. В результате давление интернет-торговли на офлайн должно немного ослабнуть.

В целом, онлайна без офлайна не бывает. Бизнес это хорошо понимает. Трудно добиться успеха, если новый бренд вывести только на маркетплейс. Бренд обязательно должен быть представлен офлайн. Поэтому в том, что торговые центры в ближайшие годы будут востребованы, я не сомневаюсь».