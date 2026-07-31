Трамп объявил о соглашении по полному разоружению «Хамаса»

Сегодня «Совет мира» достиг соглашения о полном разоружении «Хамаса» и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп. Руководство «Хамаса» никаких заявлений на этот счет пока не делало.

«Это соглашение — важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с "Советом мира" на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак»,— написал господин Трамп в Truth Social. Он поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах.

Соглашение будет выполняться поэтапно, сообщил президент. Как только боевики избавятся от оружия, Израиль выведет свои войска из сектора, а Международные силы стабилизации вместе с «новой полицией Палестины» возьмут на себя ответственность за обеспечение безопасности в Газе, заявил господин Трамп.

По данным Axios, это соглашение предполагает постепенную сдачу «Хамасом» тяжелого и легкого вооружения, передачу карт тоннелей и складов, а также передачу управления региону новому палестинскому технократическому правительству. Взамен руководство «Хамас» может получить амнистию, а израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года. По данным источников Axios, группировка согласилась с условиями соглашения, хотя подписи ее руководства под документом пока не стоит.

Ранее «Хамас» заявил о роспуске органа, который руководил Газой на протяжении почти 20 лет, и объявил о передаче власти над регионом гражданскому правительству. При этом начать разоружение группировка отказывалась. В Израиле вчера заявили, что процесс мирного урегулирования продолжаться не будет, пока боевики не сложат оружие.