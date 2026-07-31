Израиль назвал главное условие для любых договоренностей с «Хамасом»

Израиль требует полного разоружения «Хамаса», как предварительного условия для любых дальнейших процессов по урегулированию ситуации в Газе. Об этом сообщил советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Господин Гендельман уточнил, что план из 15 пунктов по реализации мирного плана в секторе Газа, представленный США в мае этого года, не отвечает на эти требования. Израиль передал свои возражения по этому поводу спецпосланнику Тони Блэру, который входит в исполнительный комитет «Совета мира», отметил советник главы правительства.

Господин Гендельман добавил, что на последней встрече премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом тема Газы не обсуждалась. «Израильского отхода от "желтой линии" в секторе Газа до разоружения "Хамаса" и демилитаризации сектора не будет»,— написал он в Telegram.

Подробнее о предыдущей встрече Трампа и Нетаньяху — в материале «Ъ» «Израиль просит огня».