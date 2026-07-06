«Хамас» распустил правительство в Газе и объявил о передаче власти

Группировка «Хамас» заявила о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. Боевики готовятся передать власть над сектором Национальному комитету по управлению Газой (НКУГ), сообщили в руководстве движения. Это происходит по соглашению с Израилем, которое вступило в силу в октябре прошлого года, передает заявление группировки Associated Press.

Глава правительственного управления по СМИ Исмаил аль-Тавабта уточнил, что роспуск руководящего органа необходим, «чтобы облегчить административный и государственный переход» к национальному комитету, добавляет AFP. По его словам, для повседневного управления сектором в правительстве останутся лишь работники профильных ведомств и технический персонал. Представитель «Хамаса» Хазем Касем заявил AFP, что группировка приняла решение отказаться от управления, «чтобы не оставлять никаких предлогов оккупантам, которые продолжают агрессию и истребительную войну» в Газе.

Глава НКУГ Али Шаат заявил, что комитет возьмет Газу под свой контроль, как только появятся необходимые ресурсы и возможности. «Фундаментальными условиями для успеха комитета являются единая власть, единый закон с четким мандатом и единая вооруженная сила под началом этого единого органа»,— написал он в соцсети X.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар не воспринял решение «Хамаса» всерьез и заявил, что роспуск правительства в Газе не предполагает разоружения группировки. «Пока "Хамас" сохраняет оружие, любое гражданское правительство, конечно, будет действовать так, как диктует "Хамас"»,— заявил он.

Комитет имеет полномочия на управление гражданскими делами в Газе под надзором ООН и «Совета мира». Структура была окончательно сформирована в январе этого года.