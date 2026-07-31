Axios: «Хамас» согласился сложить оружие

Руководство группировки «Хамас» согласилось на условия соглашения о полном разоружении и демилитаризации сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным издания, «Хамас» пока не поставил подпись под соглашением, однако в Белом доме уверены, что группировка утвердит сделку в ближайшие дни.

Представители Израиля и западные дипломаты относятся к демилитаризации «Хамас» скептически. Собеседники Axios предупреждают, что подписание соглашения все еще может сорваться. В Тель-Авиве опасаются, что заявлениями о готовности сложить оружие боевики лишь пытаются получить тактическую передышку от военного, политического и финансового давления.

По данным Axios, сговорчивость «Хамаса» стала результатом работы Белого дома и «Совета мира», которые в последние месяцы перекрывали каналы финансирования группировки. «Мы считаем, что нам удалось привести "Хамас" в такое положение, когда они просто не могут сказать "нет"», — сказал один из участников переговоров с «Хамас».

О достижении «исторического соглашения» Дональд Трамп ранее сообщил в своих соцсетях. При этом само руководство «Хамас», которое раньше категорически отвергало идею разоружения, пока что эти сообщения никак не прокомментировало.