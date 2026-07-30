В Сочи Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в хостелах

Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в семи хостелах для иностранцев, расположенных в многоквартирных домах курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ряде организаций полностью отсутствует производственный контроль за соблюдением санитарных требований и проведением профилактических мероприятий. Представителям Роспотребнадзора не были представлены ни программы производственного контроля, ни протоколы лабораторных исследований и испытаний.

Кроме того, в некоторых хостелах не создан необходимый запас дезинфицирующих средств, отсутствуют инструкции по их приготовлению, а сами растворы не изготавливаются. Фактически дезинфекция помещений не проводится. В отдельных случаях установлено, что дератизация и дезинсекция также не осуществляются — у владельцев нет договоров со специализированными организациями и актов выполненных работ.

Серьезные замечания инспекторы высказали и в отношении хранения уборочного инвентаря. Выяснилось, что зачастую он не промаркирован по назначению (для пола, для стен, для санузлов и т.д.) и хранится в беспорядке, что противоречит базовым санитарно-эпидемиологическим правилам и может способствовать распространению инфекций.

Роспотребнадзор потребовал от владельцев хостелов оперативно устранить все выявленные нарушения.

Наталья Решетняк