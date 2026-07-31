«Питер Мото Фест», «Пикник Афиши» и классика русского балета

Музыкальный салон и этнический фестиваль, балеты и спектакли, историческая реконструкция, советские и современные фильмы: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина на сцене Александринского театра

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона Балет «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина на сцене Александринского театра

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона

31 июля на сцене Александринского театра будет представлен балет «Пиковая дама» по мотивам повести А. С. Пушкина. «Пиковую даму» специально для труппы Театра балета имени Леонида Якобсона поставил аргентинский хореограф, а в прошлом — премьер Ковент-Гардена Иньяки Урлезага. Премьера, состоявшаяся в 2019 году, была приурочена к юбилею Пушкина. Постановщик сам адаптировал одноименную повесть русского классика под емкое и насыщенное действием либретто. За музыкальную основу взял отредактированную под хореографический замысел оперу Чайковского, которую композитор писал во время своего пребывания во Флоренции. Поэтому в партитуре, как и в Петербурге, где развивается действие балета, много итальянского. Круг замкнулся, когда для создания декораций и костюмов к спектаклю пригласили команду итальянских художников во главе с неподражаемым Эцио Фриджерио.

В течение трех дней, с 31 июля по 2 августа, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» превратится в территорию непрерывного движения: в нем будет проходить «Питер Мото Фест» — гармоничное сочетание мотокультуры, музыки, зрелищных шоу и энергии большого города: мотофристайл (FMX), трюковое пилотирование (стантрайдинг), уникальное шоу «Мото шар» и многое другое. В зоне силового экстрима пройдут выступления звезд силового спорта — чемпионов России и мира, а также соревнования среди гостей. Особенной красоты событию добавит конкурс «Мисс Фестиваль». Первый этап отбора проходит онлайн, затем участницы встретятся на площадке фестиваля, а судьями конкурса выступят сами зрители.

Главная сцена станет настоящим медиахабом. Кроме прямых включений со всех точек фестиваля и финала конкурса «Мисс Фестиваль», на ней выступят более 20 музыкальных коллективов, включая топовых хедлайнеров, среди которых XOLIDAYBOY, L’ONE, «Каспийский Груз», BEARWOLF, «Комната Культуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баризьен Ф.-Г. Екатерининский дворец времени императрицы Елизаветы Петровны. Середина XVIII в. Холст, лак; масло. Из коллекции ГМЗ «Царское Село»

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Баризьен Ф.-Г. Екатерининский дворец времени императрицы Елизаветы Петровны. Середина XVIII в. Холст, лак; масло. Из коллекции ГМЗ «Царское Село»

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

В честь 270-летия Екатерининского дворца в Большом зале музея-заповедника «Царское Село» откроется выставка одного экспоната «В лазури и золоте: рождение Большого Царскосельского дворца». Точкой отсчета истории одного из самых красивых пригородных дворцов считается 30 июля 1756 года. В тот день в присутствии Елизаветы Петровны была освящена церковь Воскресения Христова. Обер-архитектор Франческо Растрелли торжественно представил императрице и иностранным послам перестроенный грандиозный дворец, длина фасадов составляла 306 метров. Его ослепительный блеск и монументальный масштаб поразили современников. Большой Царскосельский дворец стал символом триумфа и величия русского барокко.

Выставка будет работать в Большом зале — главном интерьере Золотой анфилады — по 17 августа. Посетители смогут совершить путешествие во времени: рассмотреть все детали полотна Фридриха Баризьена, который зафиксировал нарядный барочный дворец Елизаветы в 1760–1761 годах — первое пятилетие его жизни. Эта картина входит в постоянную экспозицию и обычно находится на стене Малой Белой столовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон Русских Музыкальных Сезонов в Особняке Матильды Кшесинской

Фото: РМС Музыкальный салон Русских Музыкальных Сезонов в Особняке Матильды Кшесинской

Фото: РМС

1 августа «Русские музыкальные сезоны» проводят Музыкальный салон в особняке Кшесинской. На вечере в Парадном зале прозвучат виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох: от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этнический фестиваль «Музыка мира. Сад» в Шереметевском саду

Фото: организаторы фестиваля Этнический фестиваль «Музыка мира. Сад» в Шереметевском саду

Фото: организаторы фестиваля

Этнический фестиваль «Музыка мира. Сад» пройдет 1 августа в Шереметевском саду. В музыкальной программе примут участие Settlers, «Ива Нова», Hodila Izba, дуэт Владимира Волкова и Виталия Погосяна «Небесный танец» и другие музыканты. Идея фестиваля отталкивается от богатейшей коллекции музыкальных инструментов, которая хранится в Шереметевском дворце — Музее музыки, одном из филиалов Музея театрального и музыкального искусства. Могут ли ятаг, хомус, морин хуур, сопилка, цимбалы, балалайка конкурировать в эпоху диджитала и искусственного интеллекта? Фестиваль дает ответ на эти вопросы, собирая каждый год под своими знаменами яркую, многожанровую палитру музыкантов, выражающих свою национальную и культурную идентичность в современных аранжировках и ритмах. ? В 2026 году фестиваль впервые проходит в Шереметевском саду, что нашло отражение в обновленном названии проекта и особой атмосфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера спектакля «Преступление и наказание» в театре «Мастерская»

Фото: пресс-служба театра «Мастерская» Премьера спектакля «Преступление и наказание» в театре «Мастерская»

Фото: пресс-служба театра «Мастерская»

В театре «Мастерская» премьера: 1 и 2 августа художественный руководитель театра Григорий Козлов представляет сценическую версию романа Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль крупноформатный. Зрелищные массовые сцены чередуются с откровенными актерскими монологами, словно снятыми крупным планом. Режиссерский почерк проявляется в глубоком психологизме персонажей, в метафоричности и символизме. Сценография Николая Слободяника минималистична: герои помещены в условное пространство. Зритель то погружается в субъективное восприятие Раскольникова, то видит происходящее с более объективной точки зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914–1918» в Царском Селе

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914–1918» в Царском Селе

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

1 и 2 августа ГМЗ «Царское Село» в четвертый раз проведет военно-исторический фестиваль «Великая война. 1914–1918». Музей пригласил ведущие клубы военно-исторической реконструкции Петербурга и Москвы, а также Республики Беларусь. Главным событием фестиваля станет реконструкция одного из боев в честь 110-летия Брусиловского прорыва. В первый день реконструкторы оборудуют интерактивные площадки и разобьют военно-исторические лагеря вокруг Ратной палаты, где располагается единственный в современной российской истории музей, посвященный Первой мировой — «Россия в Великой войне». Гости изучат вооружение и предметы быта, увидят, как выглядели солдаты и офицеры Российской императорской армии и стран-участниц Первой мировой. На стадионе напротив Ратной палаты и исторического комплекса «Императорская ферма» пройдут конно-показательные выступления с элементами джигитовки. Рядом расположится выставка макетов исторической техники — бронеавтомобилей, армейских грузовиков, полевых пушек. Завершит первый день фестиваля реконструкция эпизода боя на Западном фронте — сражение частей Антанты против подразделений Тройственного союза.

Во второй день на окраине Александровского парка реконструкторы воссоздадут один из боев Брусиловского прорыва — крупной наступательной операции Российской императорской армии, которая завершилась невосполнимыми потерями и утратой боеспособности Австро-Венгрии. Здесь будут сконструированы укрепления периода Первой мировой войны, оборудована специальная зона для зрителей. Происходящие на поле события будут комментировать военные историки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Биндюжник и Король» на сцене Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Опера «Биндюжник и Король» на сцене Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

В эти же дни, 1 и 2 августа, в Театре музыкальной комедии — оперетта «Биндюжник и Король». Выдающийся композитор, автор первой отечественной рок-оперы Александр Журбин написал одноименную музыкальную трагикомедию в конце 1980-х. В основе либретто его соавтора Асара Эппеля — произведения Исаака Бабеля «Закат» и «Одесские рассказы», действие которых разворачивается в одесской Молдаванке в самом начале XX века.

В остросюжетной семейной драме, раскрывающей поколенческий конфликт отцов и детей, рассказана история семьи Менделя Крика — его взлета и падения. Глава семейства, успешный предприниматель, решает продать свое дело, а на вырученные деньги начать новую жизнь с молодой красавицей Маруськой подальше от родных. Узнав об этом, его старший сын Беня Крик по кличке Король предпочитает поступиться сыновними чувствами и сохранить деньги в семье…

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви Петербурга, памятник архитектуры федерального значения, был недоступен для посещений. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. 2 августа состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута. Спустя столетие молчания инструмент вновь зазвучит для посетителей Концертного зала — возрожденной точки притяжения петербуржце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро» на основной сцене Александринского театра

Фото: Михаил Логвинов Балет «Лебединое озеро» на основной сцене Александринского театра

Фото: Михаил Логвинов

1, 2 и 5 августа на основной сцене Александринского театра в рамках Летнего сезона Театра балета имени Леонида Якобсона будет представлен лидер зрительских предпочтений — балет «Лебединое озеро». Жемчужина русской классики, шедевр Чайковского — Петипа — Льва Иванова занимает в афише центральное место. Этот великий балет театр показывает на протяжении всех летних месяцев. «Лебединое озеро» — одно из самых знаменитых и совершенных творений балетного искусства. Тема борьбы света и тьмы нашла воплощение в истории о прекрасной девушке, превращенной злым волшебником в лебедя. Старинная легенда тронула сердце Петра Ильича Чайковского, а его музыка помогла постановщикам создать по-настоящему запоминающиеся образы героев балета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт рок-группы «Мураками» на крыше Roof Place

Фото: пресс-служба группы «Мураками» Концерт рок-группы «Мураками» на крыше Roof Place

Фото: пресс-служба группы «Мураками»

Этим летом рок-группа «Мураками» продолжает традицию летних шоу на столичных площадках. В Санкт-Петербурге концерт состоится 2 августа на крыше ROOF PLACE. Солистка Диляра Вагапова признается, что любит эти выступления за возможность гулять просто так перед шоу, а затем петь как можно громче и заряжать друг друга невероятной энергетикой. В этом году группа презентовала третью книгу ее стихов и выпустила тринадцатый альбом «Невеста хочет домой». Гастрольный график «Мураками» расписан на год вперед: весной прошел тур «Избранное», а уже осенью — в поддержку новой пластинки. Они не боятся экспериментов, в их творчестве есть место и лирике, и тяжелым рок-манифестам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Дон Кихот» на сцене Театра балета имени Леонида Якобсона

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона Спектакль «Дон Кихот» на сцене Театра балета имени Леонида Якобсона

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона

3 и 4 августа Театр балета имени Леонида Якобсона представляет спектакль «Дон Кихот». В 2017 году этот спектакль поставил для театра датский хореограф Йохан Кобборг. Премьера, посвященная 200-летию Мариуса Петипа, стала громким событием балетного Петербурга: постановщик, сохранив лучшие фрагменты оригинального хореографического текста, сумел разнообразить спектакль новыми танцевальными номерами. Сюжет спектакля строится на нескольких главах романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Находчивый и неунывающий цирюльник Базиль просит руки Китри, дочери трактирщика, но получает уверенный отказ от практичного отца возлюбленной. Странствующий рыцарь Дон Кихот помогает Китри и Базилю обрести свое счастье, и наполненные забавными передрягами приключения заканчиваются веселой свадьбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Разбудите Леночку», 1934 год

Фото: пресс-служба Michele Кадр из фильма «Разбудите Леночку», 1934 год

Фото: пресс-служба Michele

4 августа в ресторане, пиано-баре и кинотеатре на Исаакиевской площади Michele состоится специальный показ совместно с Музеем ОБЭРИУ немого фильма «Разбудите Леночку» — редкая немая лента по сценарию Евгения Шварца и Николая Олейникова с будущей легендарной Золушкой Яниной Жеймо. Живое сопровождение — контрабас Владимира Волкова. Интро перед фильмом и обсуждение после — вместе с Юрием Сапрыкиным, директором по развитию Музея ОБЭРИУ.

В этот же день, 4 августа, состоится музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Экскурсия начинается в залах Музея истории религии, посвященных англиканской вере: там слушатели узнают о богослужебных традициях англиканства и осматривают предметы из коллекции. Во время пешего перехода знакомятся с историей англичан в Петербурге, узнают об английских гольф-клубах в Мурино, путешествии Льюиса Кэрролла по России и последнем визите королевы Елизаветы II в наш город. Завершается маршрут в здании бывшей Англиканской церкви — открытом в 2026 году Концертном зале на Английской набережной. Участники экскурсии перейдут от истории и теории к живому и наглядному разбору того, как была устроена Англиканская церковь Петербурга, как здесь проходили богослужения, какие библейские персонажи и истории зашифрованы в убранстве зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Ундервуд»

Фото: ROOF PLACE Группа «Ундервуд»

Фото: ROOF PLACE

Теплый вечер, хорошая компания и любимая музыка группы «Ундервуд» — 5 августа на ROOF PLACE! Главные хиты и, конечно, песни из альбома «1000 лун», которые уже прочно осели в наших плейлистах. Днем рождения группы считается 8 декабря 1995 года — день, когда студенты медицинского института Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко сыграли свой первый настоящий концерт. В 2002 году вся страна услышала песню «Гагарин, я Вас любила», и с этого момента группа начала свой путь от андеграундных клубов к большим залам и масштабным фестивалям.

5 августа сеть кинотеатров «Мираж Синема» проведет предпремьерные показы нового полнометражного мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Зрители смогут увидеть долгожданную премьеру на день раньше официального российского проката, который стартует 6 августа. Все начинается с загадочного устройства, которое Крош и Ёжик находят во время прогулки. Одно нажатие — и друзья оказываются в мире будущего. Теперь они уже не смешарики, а обычные дети, летящие на космическом корабле к Марсу. Поначалу кажется, что это всего лишь увлекательная игра. Но очень скоро становится ясно: происходящее — совершенно реально, а дорога домой будет намного сложнее, чем они могли представить. В ролях — Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Дмитрий Калихов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: пресс-служба «Мираж Синема» Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: пресс-служба «Мираж Синема»

6 августа в кинотеатрах «Мираж Синема» выходит приключенческое фэнтези «Последний богатырь. Колобок» — первое полнометражное самостоятельное произведение российской сказочной кинофраншизы. В центре истории — один из самых ярких персонажей вселенной Белогорья, который впервые получил собственный фильм. Зрители познакомились с Колобком еще в фильме «Последний богатырь: Корень зла». Персонаж в озвучке Гарика Харламова быстро стал одним из любимцев франшизы благодаря своему дерзкому характеру, фирменному юмору и неожиданным репликам. Теперь история Колобка выходит на первый план.

Вместе с Колобком зрители отправятся в путешествие по новым уголкам Белогорья, которые раньше не появлялись на экране. Его спутниками станут добрый, но нерешительный пекарь Тихон в исполнении Дмитрия Журавлева и загадочная Лада, которую сыграла Мила Ершова. Одним из главных противников героев станет разбойник Волк — эту роль исполнил Гоша Куценко. В фильме также появятся знакомые поклонникам франшизы персонажи, среди которых Финист — Ясный Сокол в исполнении Кирилла Зайцева и героиня Татьяны Догилевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершение реставрации архитектурного павильона Пирамида в Царском Селе

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Завершение реставрации архитектурного павильона Пирамида в Царском Селе

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

Музей-заповедник «Царское Село» завершил реставрацию Пирамиды, созданной по указу Екатерины II. Этот архитектурный павильон XVIII века в Екатерининском парке возведен по проекту Чарльза Камерона. Реставраторы воссоздали и надгробные плиты захороненных у Пирамиды левреток императрицы — они были утрачены во время Великой Отечественной войны. Пирамида расположена на берегу Лебяжьего пруда недалеко от Мраморного моста и Турецкой бани. Облицованный гранитом павильон выстроен из кирпича на бутовом фундаменте в 1782–1783 годы. Снаружи по углам постройки были установлены четыре колонны на пьедесталах. Колонны выполнены из серого мрамора, а пьедесталы — из шокшинского порфира, розового и серого тивдийского мрамора. Во времена Екатерины II в Пирамиде хранилась часть коллекции античных предметов — мраморные урны и вазы.

В непосредственной близости от павильона в 1780-е были захоронены три любимые левретки Екатерины II — Сир Том-Андерсен, Земира и Дюшес. Подлинные надгробные плиты из белого мрамора не сохранились. Мастера воссоздали их, а также высеченную на одной из них эпитафию на французском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт мировых рок-хитов в исполнении Olympic Orchestra на ROOF PLACE

Фото: ROOF PLACE Концерт мировых рок-хитов в исполнении Olympic Orchestra на ROOF PLACE

Фото: ROOF PLACE

6 августа — концерт на ROOF PLACE, где оркестр Olympic Orchestra, диджей и солисты исполнят мировые хиты, от Gangnam Style и Tokyo Drift до Viva La Vida, Believer и Blinding Lights. Два часа драйва, восторга и любимых композиций — это больше, чем концерт: живой звук, мощная энергетика, закат солнца, атмосфера летней вечеринки и песни, которые хочется петь всем вместе. Olympic Orchestra — независимый коллектив профессиональных музыкантов, известный своими яркими выступлениями, музыкальными экспериментами и современным звучанием классических инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Браво»

Фото: ROOF PLACE Группа «Браво»

Фото: ROOF PLACE

7 августа группа «Браво» выступит с большим летним концертом на крыше ROOF PLACE. За более чем сорок лет существования коллектив стал одной из самых узнаваемых групп страны, а его песни давно обрели статус классики отечественной музыки. «Браво» удалось создать собственный стиль, объединив рокабилли, рок-н-ролл, твист, «новую волну» и регги, а безупречная эстетика и живые выступления остаются визитной карточкой группы. На концерте прозвучат композиции, которые уже несколько десятилетий поет вся страна. Выступление пройдет под открытым небом на одной из самых живописных концертных площадок Петербурга с видом на Финский залив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Burito

Фото: ROOF PLACE Группа Burito

Фото: ROOF PLACE

8 августа на сцене ROOF PLACE состоится уникальный атмосферный концерт Burito. Это не просто группа — это философия, выраженная в музыке. Символ силы, гармонии и стремления к идеалу, который воплощается в каждой ноте и каждом слове песен. Основатель и лидер Гарик Burito — автор и исполнитель, чьи хиты уже стали классикой современной музыки. Его талант и многогранность позволяют группе создавать треки, которые находят отклик у миллионов слушателей. На концерте слушателей ждет живое исполнение любимых хитов, треки из новых альбомов и атмосфера, созданная сочетанием электронной музыки, поп-рока и фолка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легендарный городской фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: пресс-служба компании «Афиша» Легендарный городской фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: пресс-служба компании «Афиша»

В этот же день, 8 августа, на Елагином острове состоится «Пикник Афиши» — легендарный масштабный городской фестиваль под открытым небом. Гостей ждет масштабная музыкальная программа на пяти сценах, где выступят FEDUK, SLAVA MARLOW с живыми группами, инди-сенсация «Бонд с кнопкой», уже классик хип-хопа и поп-музыки ЛСП, одна из главных поп-звезд эпохи Ёлка, фолк-группа Spokanki, модные альтернативщики CUPSIZE/«Капсайз», экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие инди-новички Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озера». Электронную сцену представят творческое объединение «Станция метро Горьковская», шоукейсы «ЛАУД БОЙЗ» и «ДОБРО», а также культовый артист и продюсер SP4K / СПЧК. Кроме того, петербургское объединение 812 AM CLUB проведет спортивный рейв. Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010-м и свежей стильной поп-музыки.

Главным новшеством фестиваля станет яркий завораживающий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино. На территории развернется множество интерактивных зон: массаж, спорт, серфинг, мастер-классы от «ЯМАЙКИ» и «Мастерской культуры W», флористика, бьюти-зона и барбершоп. Также гостей ждут игровой клуб, большой фудкорт, маркет локальных брендов, дизайнерский маркет и целый детский городок с площадкой «Малышариков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Шура

Фото: ROOF PLACE Певец Шура

Фото: ROOF PLACE

Традиционный летний концерт неподражаемого Шуры — короля эпатажа, главного феномена русской поп-музыки, артиста, который никогда не потеряет актуальность: 9 августа на крыше ROOF PLACE! Он переехал в Москву с тремя песнями в багаже на деньги, вырученные за продажу маминой шубы, через год стал самым желанным артистом в московских клубах, а через два выступал в Кремлевском дворце уже в собственной шубе и взрывал сознание зрителей клипами на всех телеканалах. О том, какой фурор он произвел в программе «Суперстар», уже можно слагать легенды. Живой состав музыкантов создает на концертах идеальное звучание его песен, которые по-прежнему несут мощный эмоциональный заряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок Губернатора по конному спорту в КСК «Вента Арена»

Фото: организаторы мероприятия Кубок Губернатора по конному спорту в КСК «Вента Арена»

Фото: организаторы мероприятия

С 10 по 12 августа в КСК «Вента Арена» состоится важное конное событие Петербурга — Кубок губернатора, этап Кубка России, чемпионат и первенство города. Особым днем станет 12 августа. В программе КЮР — произвольной программе под музыку — настоящий танец всадника и лошади, высший пилотаж выездки. Выездка — королева дисциплин конного спорта, а КЮР — ее бриллиант.

Подготовила Светлана Куликова