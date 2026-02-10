Директора МУПа в Кушве отправили в СИЗО до апреля по обвинению в мошенничестве

Директора муниципального предприятия «Теплодом» в Кушве Сергея Фучкина отправили в СИЗО до 6 апреля, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие подозревает, что обвиняемый похитил субсидии для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения из бюджета Кушвы. Сумма составила 1,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

«Постановление суда в законную силу не вступило. На его обжалование у сторон есть 3 суток»,— уточнили в пресс-службе суда.

В хищении средств обвиняют также заместителя директора ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению и горячему водоснабжению МУП Кушвы «Теплодом» Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагина. Хищения происходили с июня по декабрь.

С начала 2026 года в Кушве произошло четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная», «Квартальная» и «Уральская». Прокуратура 23 января начала проверку в связи с с ненадлежащим качеством предоставления услуг теплоснабжения в городе. Из администрации муниципалитета по собственному желанию ушли первый замглавы Антон Чепрасов и вице-мэр Алексей Терех.

Без стабильного отопления в Кушве остаются школа №10 и детский сад №10. С сегодняшнего дня в школе возобновляют занятия, однако температурный режим соблюдается не во всех помещениях.

Анна Капустина