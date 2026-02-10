Директора МУПа в Кушве отправили в СИЗО до апреля по обвинению в мошенничестве
Директора муниципального предприятия «Теплодом» в Кушве Сергея Фучкина отправили в СИЗО до 6 апреля, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие подозревает, что обвиняемый похитил субсидии для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения из бюджета Кушвы. Сумма составила 1,8 млн руб.
Фото: Суды Свердловской области
«Постановление суда в законную силу не вступило. На его обжалование у сторон есть 3 суток»,— уточнили в пресс-службе суда.
В хищении средств обвиняют также заместителя директора ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению и горячему водоснабжению МУП Кушвы «Теплодом» Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагина. Хищения происходили с июня по декабрь.
С начала 2026 года в Кушве произошло четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная», «Квартальная» и «Уральская». Прокуратура 23 января начала проверку в связи с с ненадлежащим качеством предоставления услуг теплоснабжения в городе. Из администрации муниципалитета по собственному желанию ушли первый замглавы Антон Чепрасов и вице-мэр Алексей Терех.
Без стабильного отопления в Кушве остаются школа №10 и детский сад №10. С сегодняшнего дня в школе возобновляют занятия, однако температурный режим соблюдается не во всех помещениях.