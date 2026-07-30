На Кубани распространяется фейк о разбросанных на улицах минах

В Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района Краснодарского края официально опровергли сообщения о якобы разбросанных противопехотных минах типа «лепесток» на территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / id2349025473_gos Фото: https: / max.ru / id2349025473_gos

Публикации распространяются в соцсетях. В сообщениях фигурируют вымышленные данные о количестве пострадавших, точные адреса и призывы немедленно предупредить всех жителей близлежащих населенных пунктов.

«В связи с этим вопросом проведено совещание с участием представителей Министерства обороны и местных администраций. В ходе совещания было установлено, что источником информации является Служба безопасности Украины (СБУ) с целью дестабилизации обстановки и создания атмосферы страха среди гражданского населения. Данная ситуация классифицируется как провокация, направленная на усиление социального напряжения и дискредитацию государственных структур»,— заявили в ЕДДС района.

Жителей Кубани призывают доверять только официальной информации от оперативных служб и не пересылать непроверенные данные, чтобы не способствовать паническим настроениям.

Наталья Решетняк