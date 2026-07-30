Ставрополь поднялся на третье место в индексе качества жизни ВЭБ.РФ

Ставрополь занял третье место среди 250 российских городов в Индексе качества жизни по итогам 2025 года. О новом результате сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Антона Доронина Фото: Telegram-канал Антона Доронина

По его словам, краевая столица вошла в двадцатку лучших городов страны, а в общем зачете поднялась на третью строчку. Итоги основаны на обновленной методике, которую Минэкономразвития России разработало совместно с ВЭБ.РФ, регионами, экспертным сообществом и участниками рынка государственно-частного партнерства.

Индекс качества жизни ВЭБ.РФ охватывает 250 городов России. При расчете используют более 300 статистических показателей, объединенных в 12 направлений. Авторы исследования оценивают развитие экономики и городской инфраструктуры, состояние социальной сферы, а также уровень удовлетворенности жителей условиями жизни. Для этого применяют как официальную статистику федеральных ведомств, так и результаты социологических исследований.

В министерстве экономического развития края считают, что на итоговую позицию Ставрополя повлияли реализация крупных инвестиционных проектов и развитие механизмов государственно-частного партнерства. По данным Антона Доронина, сейчас министерство сопровождает в краевой столице 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 69,1 млрд руб. Их реализация должна создать более 3,9 тыс. рабочих мест. Кроме того, в июне на Петербургском международном экономическом форуме Ставропольский край улучшил свои позиции в национальном рейтинге развития государственно-частного партнерства сразу на шесть строчек.

Публикация результатов индекса продолжает серию тематических исследований ВЭБ.РФ. В течение 2026 года институт развития уже представлял отдельные рейтинги по направлениям качества городской среды. Так, в марте Ставрополь вошел в число лидеров страны по качеству образования вместе с Орлом и Верхней Пышмой. В феврале ВЭБ.РФ публиковал рейтинг городов с лучшими возможностями для работы и ведения собственного дела. Эти исследования используют единую базу данных индекса и позволяют сравнивать города по отдельным направлениям развития.

Для Ставрополя нынешний результат заметно отличается от прежних оценок в других исследованиях качества жизни. Так, в рейтинге Финансового университета по итогам 2025 года город занимал лишь 36-е место среди российских городов с индексом 60,1 балла. Методики этих исследований существенно различаются: рейтинг Финансового университета строится на собственных социологических опросах и системе показателей, тогда как индекс ВЭБ.РФ объединяет несколько сотен статистических индикаторов и оценки жителей по широкому кругу городских сервисов.

Станислав Маслаков