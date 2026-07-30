Найк Борзов, «Риверсайд Драйв», Дора, «Убить Билла»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

31 июля в 20:00 на площадке Roof Live выступит Найк Борзов. Звезда инди-сцены даст большой концерт на живой крыше. Любимые песни и музыкальные сюрпризы, невероятно теплая атмосфера и бесконечные космические энергии.

Стоимость билетов — от 2400 руб. (16+)

1 августа в 12:00 в филармонии им. Пономаренко пройдет концерт «Виртуозы Кубани». Слушателей ждет выступление ансамбля солистов оркестра ГКРНО «Виртуозы Кубани».

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

Также 1 августа в 16:00 в клубе загородного отдыха «Римские каникулы» пройдет фестиваль House-музыки. Гостей ждет формат вечеринок — большой фестиваль с бассейном. В программе диджей-сеты от приглашенных артистов с хитами House-музыки.

Стоимость билетов — 990 руб. (18+)

1 августа в 18:00 на площадке Порт 219 выступит Дора. Специальное шоу под открытым небом от автора музыкальных блокбастеров.

Стоимость билетов — от 1649 руб. (16+)

2 августа в 19:00 в Кроп Арена выступит группа «Папин Олимпос». Российская рок-группа была основана в 2018 году Давидом Сайфуллоевым и Леонидом Алешиным в Волгограде.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

31 июля в 20:00 в театре «Мой» покажут спектакль «Риверсайд Драйв». Пьеса Вуди Аллена сконцентрирована вокруг фигуры главного героя — Джима. Он назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд драйв для того, чтобы с ней расстаться. Он любит свою жену, а любовница — так, кризис среднего возраста, ошибка, «бес в ребро». Волнительный момент приближается, однако на горизонте возникает совсем другой человек. Странный бездомный шизофреник, человек «в шапочке из фольги».

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

Также 31 июля в 19:30 в театре Veritas покажут спектакль «Нежданный гость». В попытках выяснить, что здесь произошло,— он становится невольным свидетелем убийства в доме семьи Уорвик.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

1 августа в 18:00 в Одном театре покажут постановку «Разговор без свидетеля». Он и Она разведенная пара, держатся друг за друга и не могут высказать все то, что они чувствуют, чтобы завершить этот бесконечный круг.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

1 августа в 19:00 в Центральном концертном зале поставят спектакль «Мастер и Маргарита». Театр «Огни Москвы» обещает зрителям роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящую игру актеров.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

2 августа в 18:00 в театре Veritas покажут спектакль «Прощание в июне». В своей пьесе Александр Вампилов не ставил цель «закрутить сюжет так, чтобы точно было интересно». Он говорил о людях, которые просто хотят быть счастливыми.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

Для юных зрителей в кинотеатрах показывают фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига — 3». Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Также в городских кинозалах продолжается показ картины «Отпуск на всю голову». Анна — организатор свадеб из Москвы — приезжает к больной бабушке. Чтобы подбодрить бабулю, девушка выдает коллегу за жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля: охота за древним кладом, мафия, спецслужбы, погони и семейные тайны. Теперь Анне нужно не только разобраться в этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять.

Стоимость билетов — от 570 руб. (18+)

Также в кинотеатрах показывают фильм Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком». В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок.

Стоимость билетов — от 660 руб. (18+)

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Куда сходить еще

31 июля с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

2 августа в 18:15 на стадионе «Краснодар» (Ozon Arena) сыграют ФК «Краснодар» и «Факел». Это первый официальный домашний матч «быков» сезона 2026/2027.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

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