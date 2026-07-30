В юго-западных районах Карелии объявили высокий класс пожарной опасности

С 31 июля в юго-западных районах Республики Карелия ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС предупредило о высокой угрозе природных пожаров в Карелии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ МЧС предупредило о высокой угрозе природных пожаров в Карелии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Четвертый класс пожарной опасности означает высокий риск возникновения природных пожаров. В таких условиях значительно возрастает вероятность возгораний в лесах и на торфяниках, а также увеличивается скорость распространения огня.

В МЧС напомнили, что на всей территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей и гостей республики призвали соблюдать меры предосторожности и не допускать возникновения пожаров.

Матвей Николаев