Пьяный водитель мопеда предстанет перед судом за наезд на сотрудника полиции

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Материалы направлены в суд, сообщили 30 июля в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти будут судить нетрезвого водителя мопеда, сбившего полицейского

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Ленобласти будут судить нетрезвого водителя мопеда, сбившего полицейского

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По версии следствия, 21 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на мопеде по трассе Санкт-Петербург — Матокса во Всеволожском районе. Сотрудник полиции попытался пресечь нарушение, однако водитель совершил наезд на правоохранителя, в результате чего тот получил травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемому может грозить штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы либо арест на срок до шести месяцев.

Матвей Николаев