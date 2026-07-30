Один из юристов Трампа стал окружным прокурором Манхэттена
Джеймс Макдональд, работавший на президента США Дональда Трампа, приведен к присяге в качестве окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка, то есть Манхэттена. На этом посту он сменил Джея Клейтона, утвержденного на должность директора Национальной разведки США. Об этом сообщает Bloomberg.
Джеймс Макдональд
Фото: из личного архива
Как пишет агентство, должность, которую занял господин Макдональд,— одна из ключевых в Нью-Йорке. Прокуратура Пятого округа занимается большинством дел, связанных с Уолл-стрит. Формально Джеймс Макдональд будет лишь исполняющим обязанности окружного прокурора: окончательно кандидатура на эту должность утверждается Сенатом США.
Джеймс Макдональд был одним из юристов, представлявших интересы Дональда Трампа при обжаловании приговора по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
Как уже сообщал «Ъ», в 2016 году тогдашний адвокат господина Трампа, Майкл Коэн, заплатил Сторми Дэниелс $130 тыс. из своих денег за обещание не разглашать информацию о ее отношениях с Дональдом Трампом. Став в 2017 президентом страны, господин Трамп компенсировал адвокату всю сумму, оформив ее как оплату юридических услуг. В 2023 году к тому времени уже бывшему президенту были предъявлены обвинения в фальсификации документов. Через год суд признал его полностью виновным. В 2025 году судья заменил вынесение приговора безусловным освобождением господина Трампа от наказания в связи с вступлением в должность президента США.
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