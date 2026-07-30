Один из юристов Трампа стал окружным прокурором Манхэттена

Джеймс Макдональд, работавший на президента США Дональда Трампа, приведен к присяге в качестве окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка, то есть Манхэттена. На этом посту он сменил Джея Клейтона, утвержденного на должность директора Национальной разведки США. Об этом сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Макдональд

Фото: из личного архива Джеймс Макдональд

Фото: из личного архива

Как пишет агентство, должность, которую занял господин Макдональд,— одна из ключевых в Нью-Йорке. Прокуратура Пятого округа занимается большинством дел, связанных с Уолл-стрит. Формально Джеймс Макдональд будет лишь исполняющим обязанности окружного прокурора: окончательно кандидатура на эту должность утверждается Сенатом США.

Джеймс Макдональд был одним из юристов, представлявших интересы Дональда Трампа при обжаловании приговора по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Как уже сообщал «Ъ», в 2016 году тогдашний адвокат господина Трампа, Майкл Коэн, заплатил Сторми Дэниелс $130 тыс. из своих денег за обещание не разглашать информацию о ее отношениях с Дональдом Трампом. Став в 2017 президентом страны, господин Трамп компенсировал адвокату всю сумму, оформив ее как оплату юридических услуг. В 2023 году к тому времени уже бывшему президенту были предъявлены обвинения в фальсификации документов. Через год суд признал его полностью виновным. В 2025 году судья заменил вынесение приговора безусловным освобождением господина Трампа от наказания в связи с вступлением в должность президента США.

Жены, любовницы, подруги и не совсем президента США — в материале «Ъ» «Донжуанский список Трампа».

Николай Зубов