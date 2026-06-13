Донжуанский список Трампа

Дональду Трампу 14 июня исполняется 80 лет. Всю жизнь ему нравились женщины модельной внешности. 20 лет Трамп был продюсером конкурсов красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Юная мисс США». За последние полвека он был трижды женат — и все три раза на манекенщицах. Кроме жен были и другие женщины, нравившиеся ему. Впрочем, не всем из них нравился он и его поведение. Вот список женщин Дональда Трампа — длинный и, скорее всего, не исчерпывающий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп в компании победительниц конкурсов красоты. Слева направо: «Юная мисс США» 2005 года Элли Лафорс, «Мисс Вселенная» 2005 года Наталья Глебова, «Мисс США» 2005 года Челси Кули, «Мисс Вселенная» 1988 года Буй Саймон (Порнтип Накирунканок), «Мисс Вселенная» 1986 года Барбара Паласиос Тейде и «Мисс Вселенная» 1985 года Дебора Карти Деу

Фото: Carley Margolis / FilmMagic / Getty Images Дональд Трамп в компании победительниц конкурсов красоты. Слева направо: «Юная мисс США» 2005 года Элли Лафорс, «Мисс Вселенная» 2005 года Наталья Глебова, «Мисс США» 2005 года Челси Кули, «Мисс Вселенная» 1988 года Буй Саймон (Порнтип Накирунканок), «Мисс Вселенная» 1986 года Барбара Паласиос Тейде и «Мисс Вселенная» 1985 года Дебора Карти Деу

Фото: Carley Margolis / FilmMagic / Getty Images

Текст: Алексей Алексеев

Ивана Со своей будущей первой женой, уроженкой Чехословакии, моделью и инструктором по горным лыжам Иваной Зельничковой Дональд Трамп познакомился в 1976 году в нью-йоркском ресторане Maxwell’s Plum. Ивана тогда жила в Канаде, а в Нью-Йорк приехала по делам модельного бизнеса. В ресторан она пришла с подругами. Ему было 30, ей — 27. В 2016 году в интервью газете The New York Post Ивана вспоминала обстоятельства знакомства так: «Там был высокий голубоглазый блондин. Он сказал: "Привет, я — Дональд Трамп. Я вижу, вы ищете столик. Я вам помогу". Своим подругам Ивана сообщила: "Хорошая новость. Сейчас мы быстро получим столик. Плохая новость. Этот парень будет сидеть с нами". После ужина Трамп исчез, оплатив общий счет. А когда они с подругами вышли на улицу, увидели его за рулем собственного лимузина: "Он отвез нас домой, а потом мы начали встречаться"». В мемуарах Иваны Трамп «Raising Trump» («Воспитывая Трампа») есть детали. После первой встречи в ресторане Дональд Трамп прислал ей в гостиницу 100 роз и позвонил, чтобы пригласить на ужин. Розы не произвели на девушку сильного впечатления, к повышенному мужскому вниманию она привыкла с 14 лет. На следующий год они поженились. Ивана переехала в США. Для нее это был второй брак. Первым ее мужем был австрийский лыжный инструктор Альфред Винкльмайр, за которого она вышла ради гражданства капиталистической страны. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ивана и Дональд Трамп на Met Gala 1985 года Фото: Tom Gates / Archive Photos / Getty Images Церковь Marble Collegiate. Здесь 9 апреля 1977 года поженились Дональд Трамп и Ивана Зельничкова Фото: Arnaldo Magnani / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Ивана и Дональд Трамп на Met Gala 1985 года Фото: Tom Gates / Archive Photos / Getty Images Церковь Marble Collegiate. Здесь 9 апреля 1977 года поженились Дональд Трамп и Ивана Зельничкова Фото: Arnaldo Magnani / Getty Images Перед свадьбой Дональд подписал с Иваной брачный договор, по которому он обязался выплачивать ей по $20 тыс. за каждый год супружеской жизни. Впоследствии брачный договор несколько раз переписывался. Трамп хотел пятерых детей, Ивана родила ему троих. В последний день 1977 года родился первенец — Дональд-младший. После него — Ивана Мари («Иванка») и Эрик. По слухам, Дональд-старший платил жене за рождение детей — по $250 тыс. за каждого. Официально их брак продлился почти 15 лет — с 9 апреля 1977 года до 22 марта 1992-го. Но судья Филлис Гангель-Джейкоб предоставила Трампам развод уже в декабре 1990 года — удовлетворив прошение Иваны, обвинявшей мужа в жестоком и бесчеловечном обращении. В марте 1991-го была достигнута договоренность о том, что она после развода получит $14 млн, 45-комнатный особняк в Гринвиче, штат Коннектикут, квартиру в отеле Trump Plaza в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, и право пользования поместьем Мар-а-Лаго во Флориде в течение одного месяца в году. Кроме этого, соглашение предусматривало, что Трамп будет выплачивать около $650 тыс. в год на содержание троих детей. Ивана также смогла оставить себе коллекцию драгоценностей и автомобиль Mercedes. Ивана Трамп умерла 14 июля 2022 года в результате несчастного случая — упала с лестницы в своей квартире на Манхэттене. Ее могила находится на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В 2023 году газета The Daily Mail сообщала, что могила заброшена и заросла травой.

Фотогалерея Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца Фото: New York Military Academy Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства Фото: NY Daily News Archive via Getty Images Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization Фото: The Washington Post via Getty Image Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством Фото: AP В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год Фото: Ronald Reagan Presidential Library Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах Фото: 20th Century Fox В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе

На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен Фото: AP / Marty Lederhandler В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении Фото: AP / Chris O'Meara Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн Фото: Reuters / Marco Bello Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году Фото: AP Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента Фото: AP / LM Otero В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again) Фото: AP / John Locher Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон

На фото: предвыборный митинг в Колорадо Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год Фото: AP / Andrew Harnik Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию Фото: AP / Branden Camp Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой Фото: AP / Eric Jamison Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Фото: AP / Susan Walsh Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию

На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки Фото: Алексей Никольский / РИА Новости На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году Фото: Leah Millis / Reuters В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов Фото: AP / Alex Brandon После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа Фото: Shannon Stapleton / Reuters Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд Фото: AP / Alex Brandon В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан

На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа Фото: Leah Millis / Reuters В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия» Фото: Tom Brenner / Reuters 16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Фото: Evan Vucci / AP В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет Фото: Reuters / Brian Snyder По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы» Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 28 Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца Фото: New York Military Academy Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства Фото: NY Daily News Archive via Getty Images Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization Фото: The Washington Post via Getty Image Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством Фото: AP В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год Фото: Ronald Reagan Presidential Library Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах Фото: 20th Century Fox В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе

На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен Фото: AP / Marty Lederhandler В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении Фото: AP / Chris O'Meara Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн Фото: Reuters / Marco Bello Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году Фото: AP Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента Фото: AP / LM Otero В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again) Фото: AP / John Locher Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон

На фото: предвыборный митинг в Колорадо Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год Фото: AP / Andrew Harnik Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию Фото: AP / Branden Camp Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой Фото: AP / Eric Jamison Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Фото: AP / Susan Walsh Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию

На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки Фото: Алексей Никольский / РИА Новости На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году Фото: Leah Millis / Reuters В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов Фото: AP / Alex Brandon После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа Фото: Shannon Stapleton / Reuters Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд Фото: AP / Alex Brandon В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан

На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа Фото: Leah Millis / Reuters В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия» Фото: Tom Brenner / Reuters 16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Фото: Evan Vucci / AP В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет Фото: Reuters / Brian Snyder По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы» Фото: Reuters / Brian Snyder Смотреть

Марла Еще до оформления развода с Иваной у Дональда Трампа начался роман с моделью из штата Джорджия, победительницей второразрядных конкурсов красоты Miss Resaca Beach Poster Girl Contest и Miss Hawaiian Tropic Марлой Энн Мейплз. Дональд был старше ее на 17 лет. Они познакомились в Нью-Йорке то ли в 1984 году (по данным журнала People), то ли в 1985-м (по воспоминаниям самой Марлы). Роман начался не сразу. Хронологию знакомства и развития отношений Дональд и Марла вспоминали так, чтобы это не повлияло на исход бракоразводного процесса Трампа с Иваной, отсюда и разнобой в датах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марла Мейплз на турнире US Open. 1991 год

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Марла Мейплз на турнире US Open. 1991 год

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images В 1998 году Марла Мейплз рассказала журналу The New York Magazine, что после первой встречи они несколько раз сталкивались в последующие годы. Они чувствовали, что их что-то объединяет, но «время было неподходящим». Вначале они подолгу разговаривали по телефону, но не появлялись вместе на публике. К 1988 году она поняла, что «по-настоящему любит» Трампа. Поначалу Трамп и Мейплз встречались тайком. Но летом 1989 года перестали скрываться. Трамп пригласил ее отдохнуть на своей яхте Trump Princess. Правда, ей приходилось покидать яхту, когда приезжала Ивана. В рождественские каникулы 1989 года Дональд Трамп приехал с семьей на горнолыжный курорт в Аспене, штат Колорадо. Туда же Трамп пригласил и Марлу Мейплз. В Аспене жена и любовница столкнулись лицом к лицу. Это случилось 31 декабря 1989 года в ресторане Bonnie’s. В книге Raising Trump Ивана описывала эту встречу так. К ней подошла молодая блондинка и заявила: «Я — Марла, и я люблю вашего мужа. А вы?» Ивана, по ее версии, ответила: «Исчезни. Я люблю своего мужа». Мейплз вспоминала эту встречу по-другому. В интервью Vanity Fair она рассказывала, что Ивана и Дональд поссорились за ланчем. Потом их внимание якобы переключилось на нее. Ивана спросила, не она ли та женщина, которая «любила ее мужа все эти годы». Свидетели конфликта утверждали, что слышали вопли. Ивана кричала: «Держись от него подальше! Держись от нас подальше!» Таблоиды растиражировали историю. В феврале 1990 года газета The New York Post вынесла на обложку фразу «Лучший секс, который у меня когда-либо был», якобы сказанную Марлой. Она отрицала, что говорила такое. Роман Трампа и Мейплз стал публичным, но нестабильным: они как минимум один раз расходились, затем снова сошлись. Их дочь Тиффани родилась 13 октября 1993 года, а 20 декабря того же года Трамп и Мейплз сыграли свадьбу в нью-йоркском Plaza Hotel, который в то время принадлежал жениху. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадебное фото Дональда Трампа и Марлы Мейплз. На их свадьбе присутствовало около 1000 гостей

Фото: Mitchell Gerber / Corbis / VCG / Getty Images Свадебное фото Дональда Трампа и Марлы Мейплз. На их свадьбе присутствовало около 1000 гостей

Фото: Mitchell Gerber / Corbis / VCG / Getty Images Брак Трампа и Марлы Мейплз продолжался недолго. В начале мая 1997 года они объявили: «После трех с половиной лет брака мы решили расстаться, оставшись друзьями». Они также обратились к прессе с просьбой уважать частную жизнь семьи; на тот момент Тиффани шел четвертый год. Дружба дружбой, но бракоразводный процесс был длительным и сложным. Расставание окончательно юридически оформили 8 июня 1999 года. Главным предметом спора были, конечно, деньги. Подписывая брачный договор с Марлой за пять дней до свадьбы, Трамп постарался гарантировать себе, что, если дойдет до развода, он не будет таким болезненным, как в случае с Иваной. Договор предусматривал, что, если брак закончится в первые пять лет, Мейплз получит около $1 млн, плюс еще $1 млн на покупку дома. Также оговаривались выплаты на содержание Тиффани. Поэтому Трамп хотел, чтобы брак был расторгнут как можно скорее, а Марла, наоборот, стремилась затянуть процесс. В итоге второй брак обошелся Дональду Трампу на порядок дешевле, чем первый,— в те самые $2 млн, которые были предусмотрены брачным договором. После развода Марла говорила в интервью: «Дональд не был тем мужчиной, за которого я хотела выйти; он и его мир были мне чужды». В настоящее время Марла Мейплз руководит фондом своего имени, она также является соосновательницей некоммерческого сообщества The Global Wellness Forum. На персональном сайте она представляет себя как «актрису, теле- и радиоведущую, сторонницу духовности и здорового образа жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мелания Кнавс на церемонии вручения премии FiFi Awards (парфюмерного «Оскара»). 1999 год. Обозреватели моды посчитали, что ее прическа выглядела излишне небрежно Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images Дональд Трамп и Мелания Кнавс. Фото сделано менее чем за год до свадьбы Фото: Stuart Ramson / AP Дональд Трамп познакомился с Меланией Кнавс в клубе KitKat Фото: Kevin Mazur / Getty Images Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли. В прошлом — хозяин модельного агентства, познакомивший Дональда Трампа и Меланию Кнавс Фото: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Мелания Кнавс на церемонии вручения премии FiFi Awards (парфюмерного «Оскара»). 1999 год. Обозреватели моды посчитали, что ее прическа выглядела излишне небрежно Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images Дональд Трамп и Мелания Кнавс. Фото сделано менее чем за год до свадьбы Фото: Stuart Ramson / AP Дональд Трамп познакомился с Меланией Кнавс в клубе KitKat Фото: Kevin Mazur / Getty Images Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли. В прошлом — хозяин модельного агентства, познакомивший Дональда Трампа и Меланию Кнавс Фото: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images

Мелания Уроженка Югославии Мелания Кнавс стала моделью в раннем детстве. В 1990-е она вышла на международный уровень. В 1996 году при содействии владельца модельного агентства ID Model Management Паоло Замполли Мелания переехала в США. 52-летний Дональд Трамп познакомился с 28-летней Меланией Кнавс в сентябре 1998 года в Нью-Йорке, во время Нью-Йоркской недели моды на вечеринке в ночном клубе KitKatClub на Таймс-сквер. Вечеринку устраивал Паоло Замполли. Трамп в то время уже разошелся с Марлой, но развод еще не был оформлен юридически. На вечеринку Трамп пришел с другой женщиной — норвежской богатой наследницей и бизнесвумен Селиной Мидельфарт. Когда его спутница куда-то отошла (по другой версии — Трамп ее специально зачем-то отослал), Трамп приблизился к Мелании и попросил ее номер телефона. Мелания, по ее словам, вместо этого попросила его номер. Что стало известно о Мелании Трамп и ее муже Дональде из новой книги-разоблачения Существуют две версии того, каким было их первое свидание. В 2016 году в интервью журналу Vanity Fair Мелания Трамп рассказывала, что они пошли в модный ресторан Moomba в Гринвич-Виллидж. Но в 2024-м в ее интервью телеканалу Fox News история первого свидания выглядела иначе. Он взял ее с собой на деловую встречу в Бедфорд, штат Нью-Джерси, где собирался купить недвижимость. «Это было очень приятно, потому что мы были вдвоем в машине час-полтора, и не было никакого постороннего шума, никаких других людей, потому что в то время он уже был известен и знаменит. Так что было действительно здорово быть только вдвоем»,— рассказала Мелания. Роман начал развиваться. 9 ноября 1999 года они дали совместное телефонное интервью для телешоу Говарда Стерна. Трамп и Кнавс откровенно обсуждали свою интимную жизнь. На вопрос Стерна, не голая ли она сейчас, Мелания ответила: «Почти». В 2000 году они ненадолго расстались. Предположительно, потому что Трамп слишком увлекся идеей баллотироваться в президенты, а Мелании эта идея не нравилась. В интервью The New York Times Трамп признал факт расставания и сказал: «Мелания — удивительная женщина, потрясающая женщина, великая женщина, и мне ее будет очень не хватать». В 2004-м они обручились, а 22 января 2005 года поженились в Палм-Бич, штат Флорида, и отпраздновали свадьбу в поместье Мар-а-Лаго. Их сын Бэррон родился в 2006 году. Первые, которые не были первыми По открытым источникам установить имя самой первой девушки Трампа не удается. Информация о его самом известном раннем свидании выглядит так. Когда Трамп был студентом Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета, он назначил встречу некой Кэндис Берген. Свидание, по утверждению Берген, было коротким и неудачным, она вернулась домой уже в девять вечера. Молодого Трампа она называла «красавчиком», но «душнилой», а также утверждала, что физического контакта между ними не было. Существует фото 1964 года, на котором курсант Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп позирует с барышней. Фото было подписано: «Дамский угодник». Барышню позже идентифицировали как сотрудницу академии Фрэн Данн. Она утверждает, что никогда не была девушкой Трампа, ее просто попросили принять участие в постановочной съемке.

Селина Селина Мидельфарт, та самая женщина, с которой Трамп пришел на вечеринку, где состоялось его знакомство с Меланией, родилась в Норвегии в семье владельца компании товаров для красоты и здоровья Midelfart AS. В 1995 году она унаследовала компанию. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Селина Мидельфарт и Джеффри Эпштейн в поместье Трампа Мар-а-Лаго. 1997 год Фото: Davidoff Studios / Getty Images Селина Мидельфарт и Дональд Трамп. 1998 год Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Селина Мидельфарт и Джеффри Эпштейн в поместье Трампа Мар-а-Лаго. 1997 год Фото: Davidoff Studios / Getty Images Селина Мидельфарт и Дональд Трамп. 1998 год Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images По данным норвежской газеты Aftenbladet, с 1994 по 1996 год Селина была официальной герлфренд кронпринца Норвегии Хокона. В 2015 году Джеффри Эпштейн отправил электронное письмо журналисту газеты The New York Times Томасу Лэндону-младшему. В нем была ссылка на публикацию на новостном портале Actualites CCI, озаглавленную: «Селина Мидельфарт. Королева гламура». Эпштейн прокомментировал публикацию так: «Моя 20-летняя подружка в 93 (имеется в виду 1993 год.— “Ъ”), которую через два года я отдал Дональду».

Кайли Кайли Бакс из Новой Зеландии начала карьеру модели еще подростком. Ее заметили, пригласили в Нью-Йорк. Ее снимали Карл Лагерфельд, Хельмут Ньютон и Ричард Аведон. Ее фотографии появлялись на обложках Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar & Mode Australia, Maxim, Vanity Fair и Elle. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Кайли Бакс на американской премьере фильма «Блэйд»

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images Дональд Трамп и Кайли Бакс на американской премьере фильма «Блэйд»

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images В 2018 году журнал Newsweek занес ее в список герлфренд Трампа. Но более-менее серьезных свидетельств их романа нет. Да, познакомились в начале ее американской модельной карьеры. Вроде бы встречались, но недолго. В августе 1998 года их видели вместе на премьере фильма «Блэйд». Во время президентской кампании 2016 года в США Бакс выступила в защиту Трампа, когда его стали обвинять в многочисленных сексуальных домогательствах. По ее словам, обвинительницы просто хотели получить свои пять минут славы. «Я знаю этого человека, мне не нужно кого-то слушать, я знаю, как он вел себя со мной, я знаю, как он вел себя со своими друзьями, поэтому я точно знаю, какой он человек»,— сказала Бакс в интервью газете The New Zealand Herald. В настоящее время Кайли Бакс занимается разведением скаковых лошадей, этот бизнес достался ей по наследству от родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на просмотре фильма «Море любви». Слева от него — Роуэнна Брюэр

Фото: Robin Platzer / Getty Images Дональд Трамп на просмотре фильма «Море любви». Слева от него — Роуэнна Брюэр

Фото: Robin Platzer / Getty Images

Роуэнна Модель Роуэнна Брюэр, «Мисс Мэриленд» сезона 1988/89, познакомилась с Дональдом Трампом в 1990 году. Ей было 26 лет, ему — 44. (Ряд источников указывает на то, что знакомство могло состояться годом раньше.) В 2016 году в статье The New York Times история знакомства была пересказана от имени Роуэнны так: «Дональд устроил вечеринку у бассейна в Мар-о-Лаго. Там было около 50 моделей и 30 мужчин. Девушки плескались в бассейнах. По какой-то причине Дональд, похоже, был немного очарован мной. Он стал разговаривать со мной, и ни с кем больше. Внезапно он взял меня за руку и повел показывать мне особняк. Он спросил, есть ли у меня с собой купальник. Я ответила, что нет. Я не собиралась плавать. Он отвел меня в комнату, открыл ящики и попросил надеть купальник». Дальше, по словам Роуэнны Брюэр Лейн (в момент интервью она носила фамилию бывшего мужа), события развивались так. Она зашла в ванную, примерила купальник-бикини, вышла и продемонстрировала Трампу. Он воскликнул: «Вау!» Потом он повел ее к бассейну и представил окружающим такими словами: «Какая потрясающая девушка у Трампа, правда?» Роуэнне Брюэр Лейн не понравился тон статьи в The New York Times. В телеинтервью Fox News она сказала, что была польщена комментарием Трампа, а «они представили это в негативном свете». «У меня не было негативного опыта общения с Дональдом Трампом»,— заявила Роуэнна. Роман Трампа и Брюэр Лейн, по ее версии, был бурным, но недолгим, несколько месяцев. В 1990-е Брюэр Лейн снималась в телесериалах. О том, чем она занимается сейчас, общедоступной информации нет. В ее аккаунтах в соцсетях перечислены лишь прошлые заслуги.

Фотогалерея Топ-модели при власти и бизнесе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая леди США Мелания Трамп начала модельную карьеру в 16 лет. Выступала на показах в Милане и Париже, печаталась на обложках журналов GQ, Vogue, Harper’s Bazaar, Allure, Elle и многих других. С 2005 года замужем за Дональдом Трампом Фото: SGranitz / WireImage / Getty Images Российская модель, победительница конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина в ноябре 2018 года вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Однако в январе 2019 года правитель отрекся от престола, а в июле пара официально развелась Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Модель и певица Карла Бруни в 2008 году стала супругой тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Это был первый случай в истории, когда глава Французской республики женился, будучи в должности президента. Бруни входила в 20-ку наиболее высокооплачиваемых моделей мира Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В 2018 году американская топ-модель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа Фото: AP Супермодель, основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова в течение 10 лет была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В 2011 году брак распался. Сейчас модель помолвлена с французским бизнесменом, гендиректором концерна Berluti Антуаном Арно Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Молдавская фотомодель Ксения Дели с 2016 года замужем за египетским миллиардером Оссамой Фати Рабахой аль-Шарифом, владельцем девелоперской и логистической компании «Амирал» Фото: AP В 2017 году российская модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера, владельца строительной компании Morabito Projects Валерио Морабито Фото: AP Бельгийская модель Джейд Форет, начавшая карьеру в 12 лет и работавшая с брендами Levis и Armani, с 2013 года замужем за владельцем крупнейшей французской медиагруппы Lagardère SCA Арно Лагардером Фото: AP Российская супермодель Наталья Полевщикова в 2011 году вышла замуж за голландского бизнесмена Питера Баккера. Представляла такие бренды, как Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и другие. В 2009 году французское издание журнала Vogue включило ее в число 30 лучших моделей 2000-х годов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Американская модель, бизнесвумен Кайли Дженнер в 2015 году открыла собственную линию косметики Kylie Cosmetics. В 2019 году в возрасте 21 года стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга Фото: AP Бывшая жена актера Орландо Блума и модель Victoria's Secret Миранда Керр с 2017 года состоит в браке с миллиардером, создателем SnapChat Эваном Шпигелем Фото: AP Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум была ангелом Victoria's Secret, снималась для Vogue и ELLE. Выпускала сладости, коллекционную одежду и ювелирные украшения под своим именем, а с 2004 года была ведущей программы «Подиум», которая приносила доход в $19 млн в год. По данным Forbes, модель зарабатывает около $30 млн в год Фото: AP Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, представлявшая Victoria's Secret, с 2004 по 2013 год была самой высокооплачиваемой моделью в мире. Сейчас она владеет собственной маркой нижнего белья Gisele Intimates. Активно занимается благотворительностью, с 2009 года является послом доброй воли ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде) Фото: AP Следующая фотография 1 / 13 Первая леди США Мелания Трамп начала модельную карьеру в 16 лет. Выступала на показах в Милане и Париже, печаталась на обложках журналов GQ, Vogue, Harper’s Bazaar, Allure, Elle и многих других. С 2005 года замужем за Дональдом Трампом Фото: SGranitz / WireImage / Getty Images Российская модель, победительница конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина в ноябре 2018 года вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Однако в январе 2019 года правитель отрекся от престола, а в июле пара официально развелась Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Модель и певица Карла Бруни в 2008 году стала супругой тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Это был первый случай в истории, когда глава Французской республики женился, будучи в должности президента. Бруни входила в 20-ку наиболее высокооплачиваемых моделей мира Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В 2018 году американская топ-модель Карли Клосс вышла замуж за бизнесмена Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа Фото: AP Супермодель, основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова в течение 10 лет была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В 2011 году брак распался. Сейчас модель помолвлена с французским бизнесменом, гендиректором концерна Berluti Антуаном Арно Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Молдавская фотомодель Ксения Дели с 2016 года замужем за египетским миллиардером Оссамой Фати Рабахой аль-Шарифом, владельцем девелоперской и логистической компании «Амирал» Фото: AP В 2017 году российская модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера, владельца строительной компании Morabito Projects Валерио Морабито Фото: AP Бельгийская модель Джейд Форет, начавшая карьеру в 12 лет и работавшая с брендами Levis и Armani, с 2013 года замужем за владельцем крупнейшей французской медиагруппы Lagardère SCA Арно Лагардером Фото: AP Российская супермодель Наталья Полевщикова в 2011 году вышла замуж за голландского бизнесмена Питера Баккера. Представляла такие бренды, как Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и другие. В 2009 году французское издание журнала Vogue включило ее в число 30 лучших моделей 2000-х годов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Американская модель, бизнесвумен Кайли Дженнер в 2015 году открыла собственную линию косметики Kylie Cosmetics. В 2019 году в возрасте 21 года стала самым молодым миллиардером в истории, тем самым побив рекорд Марка Цукерберга Фото: AP Бывшая жена актера Орландо Блума и модель Victoria's Secret Миранда Керр с 2017 года состоит в браке с миллиардером, создателем SnapChat Эваном Шпигелем Фото: AP Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум была ангелом Victoria's Secret, снималась для Vogue и ELLE. Выпускала сладости, коллекционную одежду и ювелирные украшения под своим именем, а с 2004 года была ведущей программы «Подиум», которая приносила доход в $19 млн в год. По данным Forbes, модель зарабатывает около $30 млн в год Фото: AP Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, представлявшая Victoria's Secret, с 2004 по 2013 год была самой высокооплачиваемой моделью в мире. Сейчас она владеет собственной маркой нижнего белья Gisele Intimates. Активно занимается благотворительностью, с 2009 года является послом доброй воли ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде) Фото: AP Смотреть

Габриэла Аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини в 1988 году выиграла Уимблдон в парном разряде (вместе со Штеффи Граф). В 1990 году она победила на US Open в одиночном разряде. В промежутке между этими двумя событиями, в июне-июле 1989 года, у Сабатини, согласно некоторым источникам, был недолгий роман с Дональдом Трампом. Ей было 19 лет, ему — 43. Трамп в то время еще официально был женат на Иване и уже встречался с Мейплз. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имя Габриэлы Сабатини сегодня скорее ассоциируется с духами, чем с теннисом и Дональдом Трампом

Фото: Kimimasa Mayama / Reuters Имя Габриэлы Сабатини сегодня скорее ассоциируется с духами, чем с теннисом и Дональдом Трампом

Фото: Kimimasa Mayama / Reuters В 2020 году аргентинский телерепортер прямо спросил Сабатини: «Вы были девушкой Дональда Трампа?». Она улыбнулась, дважды повторила «нет», после чего быстро ушла. В 2025 году бывший менеджер Trump Plaza Hotel and Casino Джек О’Доннелл рассказал в интервью CNN, что в конце 1980-х Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн привели на игровой этаж казино трех женщин, которым еще не исполнился 21 год (то есть по закону штата Нью-Джерси им запрещено было там находиться). По словам О’Доннелла, про одну из женщин ему сказали, что она — третья ракетка мира. При этом имя Сабатини прямо названо не было. Жена Дональда Трампа заявила, что его спровоцировали на скандальные заявления о женщинах Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун прокомментировал это заявление так: «Джек О'Доннелл — отъявленный неудачник, лжец и мошенник. Это полностью выдуманная история, плод его извращенного воображения, поскольку он страдает от синдрома отрицания Трампа, который разъел его крошечный мозг». На пике теннисной карьеры, примерно во время предполагаемого романа с Трампом, Габриэла Сабатини выпустила первый именной парфюм. Со временем бренд Gabriela Sabatini вырос, по словам создательницы, в «парфюмерную империю».

Эллисон Эллисон Джаннини в детском возрасте снималась для рекламы и сыграла пару ролей в сериалах; во взрослом — позировала для Elle и Harper’s Bazaar. Об отношениях Джаннини с Трампом известно из интервью, которое она дала телегиду Inside Edition в мае 2016 года. По ее словам, у них было «три свидания» в декабре 1997 года в Аспене, штат Колорадо. (Это было уже после того, как Трамп расстался с Марлой Мейплз, но еще не оформил развод.) Ей было 26 лет, ему — 51. На первом свидании Трамп оставил $100 на чай при счете в $40, что произвело на девушку сильное впечатление. Эллисон также говорила, что они «прекрасно ладили», но их отношения не получили развития. Она всего лишь один раз его поцеловала. Трамп, по ее словам, много говорил о Марле и о том, как он ее любит. В другом интервью тому же изданию в октябре 2016 года Джаннини заявила, что не верит, будто Трамп мог кого-то лапать. «Он даже пальцем меня не коснулся. То есть после трех свиданий он поцеловал меня в щеку на ночь и был идеальным, безупречным джентльменом». В настоящее время Эллисон Джаннини занимается продажей элитных объектов недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кара Янг и Дональд Трамп на показе фильма «Боксер» режиссера Джима Шеридана. 1998 год Фото: Sonia Moskowitz / Getty Images Кара Янг Фото: Steven Henry / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Кара Янг и Дональд Трамп на показе фильма «Боксер» режиссера Джима Шеридана. 1998 год Фото: Sonia Moskowitz / Getty Images Кара Янг Фото: Steven Henry / Getty Images

Кара Кара Янг начала карьеру модели в Сан-Франциско в 1987 году и вскоре переехала в Нью-Йорк. С 1988-го по конец 1990-х она участвовала в рекламных кампаниях Gap, Byblos, L'Oreal, Guerlain, Maybelline, Victoria Secret. Ее снимали Ричард Аведон (для кампании Revlon «Самые незабываемые женщины») и Патрик Демаршелье. Ее фотографии украшали обложку американской версии журнала Vogue (трижды) и немецкой версии Playboy, появлялись в каталоге Victoria's Secret и выпуске Sports Illustrated, посвященном купальникам. В 1997 году, когда с ней познакомился Дональд Трамп, Кара была женой фотографа Санте Д’Орацио и одной из самых востребованных топ-моделей в мире. Ей было 28, Трампу — 51. Они встретились на вечеринке в Хэмптонсе, курортном «районе миллионеров» на острове Лонг-Айленд, примерно в 150 км от Нью-Йорка. Потом Трамп позвал ее на свидание. Они стали появляться вместе на различных мероприятиях. Парой они были примерно два — два с половиной года. Позже Кару Янг станут именовать «последней серьезной герлфренд Трампа перед Меланией». Кара Янг — смешанной расы, мать — афроамериканка, отец — белый американец английско-шотландского происхождения. В 2017 году в интервью The New York Times Янг утверждала, что никогда не слышала от Дональда Трампа «унизительных высказываний о какой-либо расе». При этом она заметила, что иногда он мыслил расовыми стереотипами. Например, он удивился, что на матчах US Open, когда там играли сестры Винус и Серена Уильямс, присутствует много чернокожих зрителей. Трамп считал, что афроамериканцы не интересуются теннисом. В 2022 году была опубликована книга Мэгги Хаберман «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America» («Авантюрист: становление Дональда Трампа и разрушение Америки») Думаю, это отсылка к плутовскому роману Манна. В ней сообщалось, будто Трамп после встречи с родителями Янг заметил, что ум у нее «от отца, с белой стороны», а внешность — «от матери, с черной стороны». Кара Янг признала этот факт, но настаивала, что это была шутка и что Трамп сказал ей: «Я просто шучу, я так не думаю». После ухода с подиума Кара Янг запустила линию средств для ухода за волосами и открыла косметический салон в Нью-Йорке. В 2005 году она вышла замуж за судовладельца Питера Георгиопулоса и сейчас носит двойную фамилию — Янг-Георгиопулос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У порноактрисы Стефани Клиффорд (творческий псевдоним — Сторми Дэниелс) остались не самые лучшие воспоминания от близкого знакомства с Дональдом Трампом

Фото: Eduardo Munoz / Reuters У порноактрисы Стефани Клиффорд (творческий псевдоним — Сторми Дэниелс) остались не самые лучшие воспоминания от близкого знакомства с Дональдом Трампом

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сторми Сторми Дэниелс — псевдоним Стефани Клиффорд, актрисы и режиссера фильмов для взрослых. С Дональдом Трампом она познакомилась в июле 2006 года на турнире знаменитостей по гольфу American Century Championship, который ежегодно проводится на курорте Edgewood Tahoe Resort в штате Невада. Трамп в то время был женат на Мелании, их сыну Бэррону было четыре месяца. Сторми представляла на турнире независимую компанию порнофильмов Wicked Pictures. Впоследствии она рассказывала, что Трамп пригласил ее на ужин, но встретились они в его гостиничном номере. Трамп много расспрашивал ее о жизни, о порноиндустрии, в том числе об использовании презервативов во время съемок. Он также обещал подумать о ее участии в своем реалити-шоу «Ученик». В разговоре она упомянула, что у нее было очень бедное детство. По версии Дэниелс, в номере она зашла в туалет, а когда вышла, то увидела, что Трамп сидит на кровати в нижнем белье. Она сказала: «Я думаю, нам пора идти». Когда она направилась к двери, Трамп преградил ей путь и сказал: «Это единственный способ выбраться из парка для автофургонов» (то есть из нищеты, когда нет даже нормального жилья.— “Ъ”). Дэниелс не смогла вспомнить, как она оказалась в постели, но уточняла, что они занимались сексом в миссионерской позе, и Трамп не использовал презерватив. Трамп впоследствии отрицал факт сексуального контакта. Дэниелс встречалась с Трампом несколько раз в 2007 году — на презентации водки Trump и в здании Trump Tower. В 2011-м она попыталась продать свой рассказ о сексе с Трампом журналу Life and Style за $15 тыс., но личный адвокат Трампа Майкл Коэн сумел ее убедить не делать этого. В октябре того же года сообщение о том, что у Дэниелс был «секс с Дональдом после гольф-мероприятия» появилось на сайте Dirty. Порнозвезда, медиамагнат и очень честный судья: главные действующие лица процесса Трампа В октябре 2016 года она еще раз попыталась продать свою историю, на этот раз журналу The National Enquirer. Издатель отказался идти на сделку и связался с адвокатом Трампа. Представлявший интересы Трампа Майкл Коэн выплатил Дэниелс $130 тыс. за подписание соглашения о неразглашении. Месяц спустя Дональд Трамп выиграл президентские выборы. В 2018 году о «плате за молчание» написала газета The Wall Street Journal. Началось расследование по делу о фальсификации деловой документации — «плата за молчание» была оформлена как юридические услуги. В апреле 2023 года Трампу были предъявлены 34 пункта обвинения, в мае 2024 года присяжные признали его виновным по всем пунктам. Это был первый случай осуждения бывшего президента США по уголовному делу. 10 января 2025 года судья Хуан Мерчан вынес свой вердикт по делу Трампа — «Unconditional discharge» («безусловное освобождение от наказания»). То есть обвинительный приговор остался в силе, но никакого наказания назначено не было. Сторми Дэниелс о Дональде Трампе В мае 2018 года Сторми Дэниелс дала интервью журналу Penthouse. В нем она рассказала, что во время секса с Трампом его волосы были взъерошены, как «у пьяного какаду». В том же году она выпустила книгу мемуаров «Full Disclosure» («Полное разоблачение»). В книге Сторми в нелестных выражениях описывала пенис Трампа, в частности сравнивая его с персонажем видеоигры Mario Kart — грибом. В книге также говорилось: «Возможно, это был самый невпечатляющий секс в моей жизни, но он явно не разделял моего мнения».

Э. Джин Элизабет Джин Кэрролл — американская журналистка и писательница. В журнале Elle она вела колонку советов, которую подписывала «Э. Джин». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Джин Кэрролл выиграла два судебных процесса против Дональда Трампа. Миллионные штрафы действующий президент США оспаривает в Верховном суде

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Элизабет Джин Кэрролл выиграла два судебных процесса против Дональда Трампа. Миллионные штрафы действующий президент США оспаривает в Верховном суде

Фото: Shannon Stapleton / Reuters В 2019 году она выпустила книгу «What Do We Need Men For? A Modest Proposal» («Зачем мы нужны мужчинам? Скромное предположение»). В книге Кэрролл утверждала, что примерно в конце 1995-го или в начале 1996 года Дональд Трамп напал на нее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. По ее версии, случайная встреча в магазине перешла в выбор подарка для другой женщины, затем они оказались в отделе нижнего белья. Там, в примерочной, Трамп прижал ее к стене и совершил сексуальное нападение с проникновением. По свидетельству двух знакомых, она позднее вспоминала этот инцидент, но решила не сообщать в полицию. Дональд Трамп все категорически отрицал. Он утверждал, что не встречался с Элизабет, она «не в его вкусе», а ее история придумана, чтобы повысить продажи книги. В ответ Кэрролл подала против него иск о диффамации, утверждая, что его заявления наносят ущерб ее деловой репутации. Рассмотрению этого иска долго мешали различные юридические проблемы, связанные с тем, что Трамп в то время был главой государства. В 2022 году в штате Нью-Йорк был принят закон «Adult Survivors Act» (Закон о взрослых выживших), позволяющий взрослым жертвам сексуального насилия подавать гражданские иски даже по старым эпизодам, по которым сроки давности истекли. Кэрролл воспользовалась им и в ноябре 2022 года подала новый, второй, иск — не только о диффамации, но и о сексуальном правонарушении. Иск рассматривался с позиций не уголовного, а гражданского права. Дональда Трампа обвинили в попытке влияния на редакционную политику газеты National Enquirer В мае 2023 года Трамп был признан виновным в диффамации и сексуальном насилии. Он не был признан виновным в изнасиловании в том смысле, который тогда был закреплен в законодательстве штата Нью-Йорк, то есть проникновении с помощью пениса (показания Кэрролл звучали так: «Он наполовину — или полностью, я не уверена — вонзил свой пенис в меня»). Истице присудили $5 млн компенсационных и штрафных выплат. Решение по первому иску было вынесено в январе 2024 года. Присяжные присудил Кэрролл $83,3 млн компенсационных и штрафных выплат. Трамп обжаловал оба решения. Апелляционный суд оставил их в силе, но выплата штрафов приостановлена на период рассмотрения дел в Верховном суде.

Обвинительницы В сексуализированном неправомерном поведении Дональда Трампа обвиняли около трех десятков женщин. Обвинения можно классифицировать по нескольким основным типам, по степени серьезности. Тип 1. Заходил в раздевалку, когда в ней переодевались женщины. Об этом говорили Мэрайя Билладо и Виктория Хьюз, бывшие участницы конкурса красоты «Юная мисс США», а также Таша Диксон и Бриджит Салливан, участницы конкурса красоты «Мисс США». Тип 2. Разглядывал женщин как сексуальные объекты и отпускал непристойные комментарии. Участница конкурса «Мисс США» Саманта Холви заявляла, что Трамп не только заходил в раздевалку к женщинам, когда те были обнажены, но и осматривал их с головы до ног, смотрел «как на мясо, как на сексуальные объекты». Лиза Бойн в короткометражном фильме «16 женщин и Дональд Трамп» рассказывала, что в начале 1990-х Трамп пригласил ее на устроенный им званый ужин в Нью-Йорке. Бойн утверждала, что сидевшие за столом мужчины, включая Трампа, не выпускали женщин с их мест за столом, требуя, чтобы те проходили по столу. При этом Трамп, по словам Бойн, заглядывал женщинам под платья и комментировал увиденное. Тип 3. Целовал женщин в губы без их согласия. Бывшая «Мисс Юта» Темпл Таггарт утверждала, что Трамп сделал с ней это дважды, когда она участвовала в конкурсе «Мисс США» 1997 года. Кэти Хеллер заявляла в интервью The Guardian, что в 1997 году Трамп пытался поцеловать ее во время бранча в честь Дня матери в Мар-о-Лаго. Она сказала, что успела повернуть голову, так что поцелуй Трампа пришелся на уголок ее рта. Журналистка Наташа Стойнофф утверждала, что Трамп прижал ее к стене и насильно поцеловал в Мар-а-Лаго в 2005 году. Она оказалась там, поскольку работала над статьей о нем и Мелании Трамп для журнала People. Как родившийся в США формат общественного остракизма приживается в России Дженнифер Мерфи, бывшая участница шоу «Ученик», говорила, что Трамп неожиданно поцеловал ее после собеседования. Бывшая телеведущая канала Fox News Джульет Хадди утверждала, что Трамп поцеловал ее в губы без ее согласия после встречи в Trump Tower. Рэйчел Крукс, работавшая в Trump Tower, утверждала, что Трамп поцеловал ее в губы без согласия в 2005 году. Бывшая сотрудница предвыборной президентской кампании Трампа 2016 года Альва Джонсон также заявляла, что Трамп поцеловал ее без согласия. Порноактриса и активистка полового просвещения Джессика Дрейк утверждала, что во время турнира по гольфу American Century Championship (того самого, на котором Трамп познакомился со Сторми Дэниелс) он обнял и поцеловал ее без разрешения, а позже предложил ей $10 тыс., чтобы она пришла к нему в номер в отеле. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Мисс Вашингтон» 2013 года Кассандра Сирлз обвиняла Трампа в домогательствах Фото: Ethan Miller / Getty Images Бывшая «Мисс Финляндия» Нинни Лааксонен утверждала, что Трамп хватал ее за ягодицы Фото: Patrick McMullan / Patrick McMullan / Getty Images Стейси Уильямс заявляла, что Трамп лапал ее на глазах у Джеффри Эпштейна Фото: Jason Nevader / WireImage for Sports Illustrated / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 «Мисс Вашингтон» 2013 года Кассандра Сирлз обвиняла Трампа в домогательствах Фото: Ethan Miller / Getty Images Бывшая «Мисс Финляндия» Нинни Лааксонен утверждала, что Трамп хватал ее за ягодицы Фото: Patrick McMullan / Patrick McMullan / Getty Images Стейси Уильямс заявляла, что Трамп лапал ее на глазах у Джеффри Эпштейна Фото: Jason Nevader / WireImage for Sports Illustrated / Getty Images Тип 4. Щупал, ощупывал, лапал, хватал. Бизнесвумен Джессика Лидс в видеоинтервью, опубликованном в 2016-м, утверждала, что примерно в 1980 году в самолете, летевшем в Нью-Йорк, Трамп хватал ее за грудь и пытался засунуть руку ей под юбку. Фотограф и бывшая модель Кристин Андерсон в интервью CNN в 2016 году рассказывала, как Трамп засунул руку к ней под мини-юбку в нью-йоркском ночном клубе, провел пальцами по внутренней стороне бедра и прикоснулся к вагине через нижнее белье. Преподаватель йоги, духовный коуч, целитель и мотивационный спикер Карена Вирджиния заявляла, что в 1998 году, когда она ждала машину после теннисного турнира US Open, Трамп подошел к ней, прокомментировал ее ноги, а затем коснулся ее груди. Мелинда «Минди» Макгилливрей заявляла, что во время концерта Рэя Чарльза в Мар-а-Лаго в 2003 году Трамп схватил ее за ягодицы. Официальный фотограф Мар-а-Лаго Кен Давидофф вспоминал, что она сказала ему: «Дональд только что схватил меня за задницу». Бывшая «Мисс Финляндия» Нинни Лааксонен утверждала, что Трамп схватил ее за ягодицы перед съемкой в шоу Дэвида Леттермана в 2006 году. «Мисс Вашингтон» 2013 года Кассандра Сирлз заявляла, что Трамп трогал ее ягодицы и приглашал ее в свой номер в отеле. Бывшая модель Стейси Уильямс в 2024 году заявила CNN, что Трамп ощупывал ее грудь, бедра и ягодицы в Trump Tower в 1993 году. По ее словам, она в то время была подружкой Джеффри Эпштейна, а Трамп хотел «выпендриться перед Эпштейном». Трое ее знакомых подтвердили CNN, что в разные годы она упоминала об этом случае. Швейцарская модель Беатрис Кеуль в 2024 году заявила, что в 2003 году, когда она участвовала в шоу «Американская мечта», Трамп зазвал ее в свой номер в Plaza Hotel и там ощупывал. Тип 5. И целовал, и щупал. Кэрен Джонсон утверждала, что Трамп против ее воли целовал и ощупывал ее на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго. Бывшая модель Эми Доррис в 2020 году рассказала, что Трамп насильно целовал и ощупывал ее в ВИП-ложе во время турнира US Open в 1997 году. Кроме Доррис и ее бойфренда — издателя Джейсона Бинна в числе гостей ВИП-ложи были музыкант Шон Комбс (Пи Дидди), Ивана Трамп со своим бойфрендом Роффредо Гаэтани, музыкант Ленни Кравиц. Бывшая участница шоу «Ученик» Саммер Зервос утверждала, что Трамп агрессивно целовал и щупал ее в 2007 году. Зервос позднее подавала иск о диффамации, который был прекращен без компенсации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимательница Джилл Харт в 1997 году подавала против Трампа иск, обвиняя его в покушении на изнасилование, но затем иск отозвала

Фото: Larry Busacca / Getty Images Предпринимательница Джилл Харт в 1997 году подавала против Трампа иск, обвиняя его в покушении на изнасилование, но затем иск отозвала

Фото: Larry Busacca / Getty Images Тип 6. Покушение на изнасилование. В начале 1997 года предпринимательница Джилл Харт подала против Дональда Трампа иск на $125 млн, обвинив его в «попытке изнасилования». Согласно утверждениям Харт, впервые она встретилась с Трампом в декабре 1992 года в его офисе в Trump Tower, где она и ее тогдашний романтический партнер Джордж Хурани проводили презентацию. Пара хотела привлечь Трампа к поддержке своего фестиваля American Dream. Во время встречи он глядел на нее «похотливо», на следующий день во время ужина с участницами конкурса красоты ощупывал ее под столом. В январе 1993 года Харт и Хурани посетили Мар-а-Лаго для заключения сделки, после которой состоялась вечеринка. Показывая Харт особняк, Трамп завел ее в одну из детских спален. Вот что рассказывала Харт: «Он прижал меня к стене, начал трогать меня руками и снова пытался задрать мне платье». Она попросила его прекратить. В мае 1997 года Харт отозвала свой иск. Кроме названных женщин были также анонимные и псевдонимные заявления в адрес Дональда Трампа. Так, женщина, имя которой не называлось, заявляла, что Трамп изнасиловал ее в 1994 году, когда ей было 13 лет. Перед выборами 2016 года она отказалась от обвинений, объяснив это опасением за свою безопасность. Дональд Трамп отвергал все перечисленные выше обвинения. Театральная постановка о женщинах и Дональде Трампе 14 января 2019 года в пабе Joe’s Pub при нью-йоркском Public Theater состоялась премьера документально-политического театрального проекта о женщинах, публично обвинивших Дональда Трампа в сексуальных домогательствах или насилии. Проект назывался «The Pussy Grabber Plays» («Пьесы о хватавшем за киски»). Авторы — женщины-драматурги и сценаристки, в том числе Наташа Стойнофф, написавшая мини-пьесу о своем опыте в соавторстве с Мелиссой Ли. Название отсылает к записи беседы Трампа с ведущим телешоу Access Hollywood («Доступ в Голливуд») — разговор произошел в 2005 году, запись была обнародована газетой The Washington Post в 2016-м. Тогда Трамп произнес фразу: «Когда ты звезда, тебе это позволяют. Ты можешь делать все что угодно». На показе присутствовали Наташа Стойнофф, Таша Диксон, Саманта Холви, Джилл Харт и Карена Вирджиния.

Признававшиеся, но не обвинявшие Карен Макдугал, «девушка месяца» журнала Playboy в декабре 1997 года и «девушка 1998 года» журнала Playboy, в интервью CNN в 2018 году рассказала, что в 2006–2007 годах у нее был роман с Дональдом Трампом. Макдугал утверждала, что они познакомились несколькими годами раньше в Playboy Mansion — особняке Хью Хефнера. По словам Карен, она навещала Трампа «десятки раз», а он приводил ее в Trump Tower. Она рассказала, что была влюблена в Трампа и верила, что тоже ему нравится. В ходе интервью Карен Макдугал извинилась перед Меланией Трамп. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Макдугал (на фото справа) в 2018 году призналась, что в 2006–2007 годах у нее был роман с Трампом

Фото: John Chapple / Getty Images Карен Макдугал (на фото справа) в 2018 году призналась, что в 2006–2007 годах у нее был роман с Трампом

Фото: John Chapple / Getty Images Во время президентской кампании 2016 года Макдугал пыталась продать историю о романе с Трампом. American Media Inc. (AMI), издатель National Enquirer, заплатила ей $150 тыс. и не стала публиковать сюжет. Впоследствии Федеральная избирательная комиссия оштрафовала AMI на $187 500 — платеж, который получила Макдугал, был признан незаконным финансированием предвыборной кампании Трампа. Трамп отрицал сексуальную связь с Макдугал. Барбара Мур, «девушка месяца» журнала Playboy в декабре 1992 года, рассказывала газете The Daily Mail, что встречалась с Трампом с марта по сентябрь 1993 года, когда Марла Мейплз была беременна Тиффани. Сандра Тейлор (она же Сэнди Корн), актриса и бывшая модель журналов Playboy и Penthouse, рассказывала о коротком романе с Трампом в 1991 году, вскоре после его развода с Иваной. По словам Тейлор, Дональд увидел фото на обложке журнала New York и попросил секретаршу разыскать ее. После долгой романтической прогулки по Центральному парку они зашли в пиццерию, а потом оказались у нее дома. Во время прогулки им на глаза попался бездомный. Трамп, в тот момент испытывавший серьезные финансовые проблемы, сказал ей: «Видишь того парня? Он стоит примерно на $50 млн больше, чем я». Тейлор рассказала, что встречалась с Трампом только три раза, он был великолепным любовником и должен стать потрясающим президентом. Актриса и модель Жаклин «Джеки» Сигел в 2013 году упоминала, что они с Трампом «пару раз сходили куда-то». Актриса и продюсер Кимберли «Ким» Ричардс заявляла, что один раз поужинала с Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянская топ-модель Карла Бруни на показе осенне-зимней коллекции Valentino в 1996 году. Роман отрицали и она, и Трамп

Фото: Gareth Watkins / Reuters Итальянская топ-модель Карла Бруни на показе осенне-зимней коллекции Valentino в 1996 году. Роман отрицали и она, и Трамп

Фото: Gareth Watkins / Reuters