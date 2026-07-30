Александр Бречалов завершил прощальное слово строчками Высоцкого

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с прощальным словом на представлении врио руководителя республики Ольги Абрамовой. Оно состоялось в Госсовете республики 30 июля. Трансляция велась на сайте республиканского парламента.

«День непростой во всех смыслах. С одной стороны, завершаю свой путь длинной более чем девять лет. Очень яркий, сложный. Результаты, справился или нет, — за вами. Думаю, у нас многое получилось. С другой стороны — момент расставания. Год, два, три — это еще не становится “прошивкой в голове”, а девять лет <...> ты уже сомневаешься: больше удмурт или как раньше. Это в сердце»,— сказал в прощальном слове экс-глава Удмуртии Александр Бречалов.

Экс-руководитель добавил, что в этот день не обошлось без «печальных историй». Речь об утренней атаке БПЛА по Удмуртии. «В понедельник мы отбились. Сегодня не смогли. Всегда за все, что происходит, отвечает глава. Я хочу зафиксировать: сегодняшний день на мне. Это я не смог. Извините. Но что я хочу сказать: мы всегда нашей большой командой справлялись с вызовами. И я уверен, что справимся и сейчас, потому что в наших принципах — держать удар и идти до конца»,— отметил господин Бречалов.

Экс-глава поделился, что рассказывал президенту Владимиру Путину после назначения, что Удмуртия — «удивительная республика с удивительными людьми». В хорошем смысле слова. «Очень часто (от жителей) звучал вопрос: “Александр Владимирович, вы на чем сидите? Ну, там магний пьете, витамины какие-то. Откуда столько энергии”. Я постараюсь коротко: энергию даете вы»,— добавил он.

Александр Бречалов сказал, что «отождествляет и всегда будет отождествлять» себя с командой Удмуртии. «Ольга Викторовна (обратился он к госпоже Абрамовой), ни на секунду в себе не сомневайся. Более работоспособного человека, фанатика Удмуртии я не знаю. Я всегда буду рядом. У нас классная команда. Главы, руки поднимите, фонарики там <...> тебя все поддержат»,— сказал экс-руководитель республики.

В завершение господин Бречалов процитировал советского барда Владимира Высоцкого: «Для остановки нет причин — иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя». Он, прервав на несколько секунд речь из-за эмоций, поблагодарил жителей за «девять лет счастья». «Сердцем всегда с вами. Бадзым тау»,— завершил Александр Бречалов. В переводе с удмуртского — большое спасибо.

Напомним, на представлении врио руководителя региона в Госсовете республики Ольга Абрамова озвучила приоритеты внутренней политики. Среди основных — разработка новых мер поддержки участников СВО, детей—сирот и вопросы, связанные с демографией. После нее с речью выступал Александр Бречалов. Его наградили орденом за заслуги перед Отечеством IV степени.

29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова, который руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова.

Подробнее об этом читайте в материале «Новая глава Удмуртии».