Александр Бречалов ушел в отставку в связи с переходом на новую работу

Глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, сообщает пресс-служба правительства республики. О том, какую должность займет господин Бречалов, не говорится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».