Экс-главу Удмуртии Александра Бречалова наградили орденом за заслуги перед Отечеством IV степени. Награду по поручению главы государства вручил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Это произошло на представлении врио главы республики Ольги Абрамовой в Госсовете региона 30 июля. Орден вручили за «большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу».

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Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Скрин трансляции

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».

Подробнее об этом читайте в материале «Новая глава Удмуртии».