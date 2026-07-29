Новая глава Удмуртии

Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова назначена временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Соответствующий указ 29 июля подписал президент Владимир Путин. Александр Бречалов, руководивший регионом девять лет, покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Ольга Абрамова ранее шесть лет работала в правительстве Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок, а впоследствии три месяца возглавляла кабмин. Эксперты называют уход Александра Бречалова ожидаемым, поскольку он исчерпал свой потенциал на этом посту. Имя Ольги Абрамовой, которую прежний глава особенно выделял в период ее работы в республики, называлось в числе наиболее вероятных его сменщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, vk Фото: Ольга Абрамова, vk

На встрече в Кремле с Ольгой Абрамой Владимир Путин отметил, что она родилась в Удмуртии и практически все время там работала. «Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина»,— сказал президент. При этом он подчеркнул, что предыдущий глава республики «много сделал за последние годы для развития экономики республики», в структуре которой большую долю занимают предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Ольга Абрамова в ответ сообщила, что в республике заложен очень серьезный фундамент для развития. «Ставка, которая была сделана на субъекты малого и среднего предпринимательства девять лет назад, на самом деле очень правильной была, потому что именно эта категория у нас показала наибольший рост. Одновременно промышленность тоже показывает серьезный рост, поэтому здесь у нас баланс складывается»,— сказала она.

Назначение на должность врио главы Удмуртии госпожа Абрамова назвала серьезным вызовом и огромной ответственностью. «И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие»,— добавила госпожа Абрамова.

Александр Бречалов, возглавлявший регион с 2017 года, покинул пост досрочно по собственному желанию. В пресс-службе правительства республики уточнили, что решение принято в связи с переходом на другую работу. Конкретное место нового трудоустройства пока не названо. Свою отставку Александр Бречалов не прокомментировал, но опубликовал в соцсетях прощальный пост: «Это были яркие 9 лет – в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций. Лучшее, что за это время случилось – люди, которые любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно. Вы подсказывали верные решения, учили, давали пример и вдохновляли работать. За это – от всего сердца – бадым тау (“большое спасибо” на удмуртском языке. – “Ъ”)».

Александр Бречалов был назначен врио главы Удмуртии 4 апреля 2017 года после того, как был отрешен от должности в связи с утратой доверия прежний глава республики Александр Соловьев (“Ъ” - был задержан за получение крупной взятки). До этого господин Бречалов одновременно был секретарем Общественной палаты РФ, первым вице-президентом «Опоры России» и сопредседателем центрального штаба ОНФ. В сентябре 2017 года он победил на выборах главы Удмуртии, набрав 78,16% голосов избирателей. В сентябре 2022 года был переизбран на этот пост, получив 64,37% голосов. Будучи руководителем регионального отделения «Единой России», господин Бречалов возглавляет список партии в территориальной группе на выборах в Госдуму РФ, которые пойдут в сентябре 2026 года.

Срок полномочий Александра Бречалова на посту главы региона заканчивался в сентябре 2027 года. Ранее в законодательство республики были внесены изменения, убравшие ограничения по двум срокам полномочий для главы. На пресс-конференции в августе 2024 года Александр Бречалов не исключал вероятности пойти на третий срок, но оговорился, что «только один руководитель определяет, что ему дальше делать», имея в виду президента.

Ольга Абрамова пришла в правительство Удмуртии в 2018 году на должность министра сельского хозяйства. До этого работала в различных коммерческих компаниях АПК. В марте 2020-го была повышена до заместителя председателя правительства, курирующего сельское хозяйство. В июле 2023 года стала первым вице-премьером и, помимо сельского хозяйства, отвечала за работу всего экономического блока правительства. В июле 2024 года после ухода Ярослава Семенова с поста председателя правительства Ольга Абрамова была назначена и.о. премьера. В конце сентября 2024 года она покинула пост и перешла в Минсельхоз РФ на позицию советника министра.

Ольга Абрамова стала первой женщиной-руководителем Удмуртии и четвертым человеком на этом посту в современной истории республики.

В избиркоме Удмуртии «Интерфаксу» сообщили, что выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года.

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин назвал в своем Telegram-канале Ольгу Абрамову сильным и опытным управленцем, отлично разбирающимся не только в сельском хозяйстве, но и в экономике в целом. Он поблагодарил Александра Бречалова за совместную плодотворную работу.

«Уверен, что все начатые позитивные перемены в республике будут успешно продолжены, в первую очередь, реализация национальных и партийных проектов»,— добавил парламентарий.

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров отметил, что в элитах в последние годы преобладало настроение ожидания смены главы региона. Он это связывает с тем, что при Александре Бречалове хоть и были заметные успехи в определенных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, однако по многим показателям Удмуртия отставала от соседних регионов.

«Очень часто в средствах массовой информации преподносилось в лучшем виде. А в реальности-то было не совсем именно так»,— отметил Владимир Бодров.

Среди основных проблем, которыми придется заниматься новому руководителю региона, он назвал кадровую на всех уровнях управления. «Многие считают, что у нас существует некий кадровый голод управленцев», — констатировал он, добавив, что опыт Ольги Абрамовой в органах власти и знание местной специфики внушают надежду на системную работу в этом направлении. Отдельные надежды, по его словам, связаны с московским опытом нового врио главы: «Этот опыт даст возможность наладить контакты с управляющими концернами, что создаст перспективы развития промпредприятий».

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Мы все в одном строю и с заводчанами, и с теми, кто сейчас на фронте» Фото: скрин видео vk.com «Вы видите, как разворачивается самая настоящая информационная война. Уровень подготовки качества фейков несоизмерим с тем, что мы видели еще буквально год назад. Борьба за мозги, если можно так грубо назвать, обостряется» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото «Если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит. Сменяемость – это мое личное отношение к своему положению. Зная свой характер и темперамент, мне сложно представить, что я 10 и более лет буду работать на одном месте. При таком темпе и такой работе выгорание наступает очень быстро. И тогда не дай Бог мне держаться за эту должность и говорить "не отпущу, не отдам"» Фото: Сайт президента РФ «Еще вчера мы считали, что отсутствие иностранных инвестиций — это большой минус. Сейчас понимаем, что это огромный плюс, я, конечно, имею в виду инвестиции из недружественных стран. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас пришло наше время, и мы должны использовать наши возможности в полную силу» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии «В Удмуртии за полгода произвели 68 тыс. кг макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт — здесь проживает 4,4 млн жителей» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото «Стройка — это такой бордель! Это уму непостижимо! Хочется спросить по Петрова, 49, кто экспертизу делал? Не дай Бог бы он был достроен! Там опорной стенки нет. И это не по объекту, это система!» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии «Как бы нас ни проверяли на прочность санкциями, но Чайковского — не отменить, русскую культуру — не отменить» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии «По поводу ситуации с Олегом Николаевичем (Бекмеметьевым, был задержан в 2023 году по обвинению в превышении полномочий) хочу сказать следующее: Быть в команде — означает нести повышенную ответственность, быть максимально открытым и честным, потому что мы отвечаем не только за себя и свои действия, но и за благополучие наших граждан и должны действовать в рамках закона. Безусловно, нет и не может быть деления на "своих" и "чужих", перед законом равны все» Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев «Я уже говорил об этом. Когда на открытии детского сада приходит армия чиновников и депутатов, а маленькие дети ждут и мерзнут, и каждому хочется выступить. Мы для кого это делаем?» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии «Это миф, что трудно найти время для того, чтобы 20-25 часов в неделю тренироваться. Все очень просто. Надо стараться быть эффективным. Если посмотреть, сколько времени мы тратим на соцсети, глядишь, час-полтора в день уже набежит» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии «Михаил Александрович (Фоминов, экс-министр цифрового развития республики), я все понимаю, весна в душе и рок-н-ролл по жизни, но давайте на республиканских совещаниях соблюдать дресс-код» Фото: vk.com, «Быг-Быг фестиваль финно-угорской кухни» «Нет, все-таки молодцы американцы (речь о санкциях). Знают, когда приятное сделать!» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «На первый автомобиль Lada e-Largus делаю заявку и готов приобрести. Вы знаете, что мы и Vesta покупали. Не очень принципиально по самой модели, но для нас было важно, что производится здесь (в Удмуртии). Электроавтомобиль Largus, я уверен, за этим будущее» Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова «Вот эти "местные царьки" (руководители муниципалитетов), сидящие на своих местах, уже совсем границы потеряли» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии «Сегодня в регионе установилась атмосфера согласия между людьми разной веры и национальностей, все чувствуют себя одинаково комфортно» Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ «Поставил задачу к 2027 году, максимум 2028-му, чтобы Ижевск стал этакой “Москвой на минималках”, чтобы люди понимали: "О, слушайте, у нас тут тоже круто: и дороги качественные, и тротуары"» Фото: Ильяс Бекмансуров «Если нечего скрывать, то в чем проблема (использовать Max)? <…> Это надо в каких иллюзиях пребывать, чтобы предполагать, что американский ресурс WhatsApp действительно защищен от слежки» Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии «Я и себе ищу критиков. Это обязательный элемент в любом успешном проекте. А зачем искать людей, которые поддерживают? Они и так в первых рядах. Другой вопрос, что за критика? Мы за конструктивную, ту, что за интересы своей территории, за свой двор. Это позволяет руководителю не бронзоветь и быть адекватным» Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Смотреть

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов отмечает, что отставка Александра Бречалова ожидалась, поскольку «назрели какие-то изменения и для него лично, и для республики», однако многие полагали, что она не произойдет в период предвыборной кампании, особенно с учетом того, что господин Бречалов возглавил список ЕР в территориальной группе на выборах в Госдуму. В связи с этим неясно, останется ли он в списке.

По мнению вице-президента Российской ассоциации политических консультантов Петра Быстрова, Александр Бречалов исчерпал свой потенциал в должности главы.

«Практически вся та команда, с которой он приходил в республику, уже находится за ее пределами. Ну и, наверное, изменились и какие-то, возможно, личные планы самого Александра Владимировича», — отметил господин Быстров.

Он не исключил вероятности перехода Александра Бречалова в Госдуму на позицию председателя комитета, «тем более все знают, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин является одним из его соратников и политических опекунов». Назначение врио главы региона местного кадра он считает особенно важным решением для жителей Удмуртии. Все-таки назначен не новый «варяг», а назначен именно человек, который всю свою жизнь и карьеру связал с республикой.

Константин Труфанов подчеркивает, что Ольга Абрамова всегда была в топе слухов среди возможных сменщиков Александра Бречалова, когда назывались и разные другие фамилии. «Она на хорошем счету и на федеральном уровне, и в республике. У нее большой опыт, и Александр Бречалов всегда ее как-то выделял и высоко оценивал». При этом назначение сейчас означает, что у нового врио есть достаточно времени, чтобы проявить себя к выборам 2027 года. Эксперт не сомневается, что Ольга Абрамова примет в них участие.

«Для нее, конечно, этот год очень будет важным, определяющим, чтобы жители республики поняли, насколько она может эффективно управлять республикой»,— добавил господин Труфанов.

Михаил Красильников