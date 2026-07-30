Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова озвучила приоритеты на представлении

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова озвучила ряд приоритетов внутренней политики на представлении в Госсовете республики 30 июля. Трансляция ведется на сайте муниципального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Дорогие друзья, мне приятно снова находиться в команде Удмуртии. Но уже в другом статусе. Думаю, что это только укрепит наши с вами возможности»,— сказала на представлении врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Она озвучила ряд «вещей, над которыми необходимо серьезно подумать». В приоритете — разработка новых мер поддержки участников СВО, детей—сирот и вопросы, связанные с демографией.

Напомним, 29 июля Ольга Абрамова стала врио руководителя Удмуртии после ухода Александра Бречалова. Ранее она занимала пост советника министра сельского хозяйства РФ. Господин Бречалов, руководивший регионом девять лет, покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.