Из Архангельска в Певек отправился первый в 2026 году субсидируемый рейс по Севморпути

Теплоход «Сияние Севера» отправился из Архангельска в порт Певек, выполнив первый в 2026 году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути. Об этом сообщили в правительстве Архангельской области.

На борту судна — строительные материалы, оборудование, продукты питания и другие грузы первой необходимости. Переход до Певека займет около двух недель.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что субсидируемые перевозки позволяют доставлять грузы по льготным тарифам, формировать устойчивую логистику и развивать Северный морской путь. По его словам, в 2026 году победителем отбора Минвостокразвития стало ОАО «Северное морское пароходство», которое планирует выполнить не менее трех субсидируемых рейсов в Певек в период с 2026 по 2028 год.

Как уточнили в региональном правительстве, нынешний рейс стал четвертым с момента запуска программы субсидирования. На организацию перевозок по Севморпути пароходству выделено 244,3 млн рублей.

Карина Дроздецкая