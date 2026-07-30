Российские фехтовальщики завершили чемпионат мира с одной медалью

Сборная России по фехтованию закончила проходивший в Гонконге чемпионат мира с одной наградой — золотом 19-летнего саблиста Павла Граудыня. По итогам турнира, на который отечественные спортсмены впервые после длительного перерыва были допущены с национальной символикой, она поделила с еще четырьмя командами пятое место в общем медальном зачете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Граудынь

Фото: Tyrone Siu / Reuters Павел Граудынь

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Возглавила таблицу лидеров сборная Италии, завоевавшая 4 золота и 4 серебра. Второй стала команда Южной Кореи (1 золото, 2 серебра, 1 бронза). Третье место заняла сборная Франции (1-1-2).

Одна медаль — худший результат сборной России по фехтованию на чемпионатах мира, если не учитывать первенство 2023 года, на которое россияне поехали не просто в далеком от оптимального, но еще и усеченном составе — и не взяли ни одной награды. В 1993 году отечественные спортсмены завоевали два золота, в 1998-м — серебро и две бронзы.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал выступление команды на завершившемся чемпионате мира «историческим». «Это наши реалии, мы стали слабыми, очень слабыми. Это наглядно я увидел сейчас — впервые участвую на чемпионате мира за последние семь лет. Если учесть, что Олимпиада была пять лет назад (на ней российская команда выступила успешнее всех, завоевав восемь наград, в том числе три золотых.— ''Ъ''), то за пять лет мы ослабли. Не в пять раз — в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах»,— приводит его слова ТАСС.

Размышляя о шансах на другие медали, господин Мамедов выделил женскую индивидуальную и командную саблю и мужскую индивидуальную рапиру. «Три возможные медали "улетели". Это говорит о трагической ситуации, которая у нас происходит», — резюмировал он.

Год назад на мировом первенстве в Тбилиси россияне, выступавшие в нейтральном статусе, взяли три медали. В индивидуальных дисциплинах победила саблистка Яна Егорян, до серебра добрался рапирист Кирилл Бородачев (оба на чемпионат в Гонконге тоже поехали). Помимо этого, серебряная награда в грузинской столице досталась россиянкам в командной шпаге.

Павел Граудынь, принесший единственную медаль на только что закрывшемся чемпионате мира, завоевал вторую награду крупных международных турниров. В июне 2025 года тинейджер взял бронзу чемпионата Европы в командной сабле.

Подробнее о его победе в Гонконге — в материале «Ъ» «Сабленосная победа».

Арнольд Кабанов