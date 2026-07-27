Сабленосная победа

Первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге принес ее новый и очень яркий герой. Еще пару лет назад имя Павла Граудыня было известно лишь тем, кто следит за юниорскими соревнованиями. 27 июля он стал победителем мирового первенства, в решающем бою расправившись с корейцем До Кён Доном так жестоко и эффектно, словно за спиной у него уже с десяток таких финалов. Бой завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Граудынь и его товарищи по команде впервые после отмены санкций праздновали победу на чемпионате мира с российским флагом

Фото: Tyrone Siu / Reuters Павел Граудынь и его товарищи по команде впервые после отмены санкций праздновали победу на чемпионате мира с российским флагом

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Для отечественного фехтования это был, конечно, особенный день. И потому, что впервые за очень долгое время в честь представляющего его спортсмена поднимали российский флаг и исполняли российский гимн, с 2022 года находившиеся под запретом, отмененным лишь два месяца назад. И потому, что спортсмен сам по себе был очень особенным.

Фехтование — жанр, в котором опыт имеет колоссальное значение. Юнцы в нем редко добиваются больших успехов. Нужно созревать, проходить через поражения.

А у Павла Граудыня, который вырос в легкоатлетической семье (и мать, и отец — известные бегуны), взлет получился настолько стремительным, что и аналогии найти сложно. Когда на российский спорт обрушились изолировавшие его санкции, был еще подростком. Когда после парижской Олимпиады 2024 году наступило потепление, готовился к переходу из юниорских соревнований во взрослые. Но в них освоился стремительно, почти без раскачки.

Год назад чемпионат мира, на котором россияне выступали еще в нейтральном статусе, без флага и гимна, проходил в Тбилиси. И те, кто следил за ним пристально, не ограничиваясь медальными поединками, на Павла Граудыня не могли не обратить внимания. Высоченный, под два метра ростом, при этом двигается не хуже, чем малыши. Сошел он, правда, в 1/8 финала. Но на этой стадии рубился с мэтром современной сабли венгром Ароном Силадьи так упорно, что вполне мог выкинуть трехкратного олимпийского чемпиона из турнира. Силадьи взял верх с перевесом в балл.

А в этом сезоне Павел Граудынь, кажется, стал еще сильнее. По дистанции первенства в Гонконге он промчался, как метеор, круша всех подряд. Ни единого поединка, в котором была бы настоящая интрига.

Все ждали, что по крайней мере в финале Павлу Граудыню будет тяжко. Кореец До Кён Дон — боец матерый. И для Граудыня финалы таких состязаний, в конце концов, новая территория. Ну должен же проявиться мандраж. Начало боя версию вроде бы подтвердило. Граудынь пропустил удар, затем заработал предупреждение за фальстарт. Не катастрофа, разумеется, но разве не признак чего-то нехорошего? А дальше были семь подряд очков, набранных россиянином. Семь! По меркам фехтования, по меркам как минимум финальных поединков — длиннющая серия.

Кореец не знал, как подступиться к своему оппоненту — длиннорукому и хладнокровному. Рвешься в атаку — нарываешься на молниеносный ответ после точнейшей защиты. Хочешь действовать осторожнее — выходит еще хуже.

У До Кён Дона что-то пошло лишь во второй половине поединка. Хотя как пошло — чуть подсократил исполинский отрыв, решив, что настало время рисковать на все деньги. Павел Граудынь к изменениям в стиле корейца приспособился за минуту: с рассудительностью у него тоже, как выяснилось, полный порядок. В общем, вскоре в гонконгском дворце поднимали российский флаг, включали российский гимн, а президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов называл ТАСС Граудыня «настоящим д’Артаньяном».

Алексей Доспехов