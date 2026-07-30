В Петербурге задержан подозреваемый в сокрытии гибели рабочего на стройке

В Петербурге задержали мужчину, который, по версии следствия, пытался скрыть смерть сотрудника после несчастного случая на строительной площадке. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 28 июля тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе. После этого было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что погибший работал разнорабочим на стройке. Во время выполнения работ он упал с высоты пятого этажа и получил смертельные травмы. По версии СК, фигурант дела вывез тело с места происшествия и оставил его в лесополосе, пытаясь скрыть случившееся.

Подозреваемый задержан. Следствие проводит необходимые процессуальные действия и решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Карина Дроздецкая