Кредиторы ликвидированного волгодонского банка взыскивают 1,9 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на электронные торги право требования к бывшим контролирующим лицам волгодонского банка «Максимум» — Магомеду Мухиеву и Михаилу Янчуку в сумме обязательств в 1,9 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Банк был зарегистрирован в Волгодонске Ростовской области, АСВ исполняет функции конкурсного управляющего на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 26 января 2016 года.

КБ «Максимум» зарегистрирован 5 апреля 1999 года в Волгодонске Ростовской области. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Размер уставного капитала — 151,9 млн руб.

Начальная цена лота составляет 965,1 млн руб. Оба должника на дату объявления торгов находятся в процедуре банкротства. Их задолженность подтверждена определением Арбитражного суда Ростовской области от 24 октября 2023 года и последующими решениями арбитражных судов Москвы: Магомед Мухиев и Михаил Янчук включены в реестр требований кредиторов третьей очереди. Основания для привлечения их к субсидиарной ответственности полностью совпадают с основаниями для уголовного преследования.

Помимо этого, в Замоскворецком районном суде Москвы рассматриваются два гражданских иска к Янчуку и ещё шести лицам в рамках уголовных дел, а также иск Бабушкинского районного суда к гражданке Ивановой И.И. В случае удовлетворения этих исков обязательства ответчиков приобретут солидарный характер с реализуемым правом требования.

Торги пройдут на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с 18 июня по 6 августа 2026 года. Задаток для участия составляет 15% от начальной цены текущего периода понижения. Цена лота будет последовательно снижаться: с 18 по 22 июня — 100% от начальной цены, далее каждые пять дней она уменьшается примерно на 6,69 процентного пункта — вплоть до 39,76% в последнем периоде со 2 по 6 августа. Победителем признаётся участник, предложивший максимальную цену не ниже установленной для соответствующего периода. Если до перехода прав долг будет частично погашен, цена лота скорректируется при заключении договора цессии.

Тат Гаспарян