Россельхознадзор аннулировал 29 деклараций на рыбную продукцию в Мурманской области

В Мурманской области в первом полугодии 2026 года прекращено действие 29 деклараций о соответствии на готовую рыбную продукцию, из них 21 — на рыбные консервы. Об этом сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как уточнили в ведомстве, у ряда производителей декларации были оформлены на основании неполных протоколов испытаний

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Как уточнили в ведомстве, у ряда производителей декларации были оформлены на основании неполных протоколов испытаний

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, у ряда производителей декларации были оформлены на основании неполных протоколов испытаний. В частности, отсутствовали исследования на промышленную стерильность, содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и других обязательных показателей безопасности. По этой причине действие деклараций было прекращено, а выпуск продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, пресечен.

Производителям объявили предостережения о недопустимости нарушений. В Россельхознадзоре отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отозванных деклараций снизилось: в первой половине 2025 года их было 39. При этом три предприятия повторно допустили нарушения при декларировании продукции.

Карина Дроздецкая