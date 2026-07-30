В Дагестане выставили на продажу магистральный водовод за 300,8 млн рублей

Конкурсный управляющий ГУП Республики Дагестан «Чистая вода» объявил открытый конкурс по продаже одного из ключевых объектов предприятия-банкрота — магистрального водовода Кизилюрт—Бабаюрт. Начальная цена лота составляет 300,84 млн руб. Заявки на участие в торгах принимают с 3 августа по 7 сентября, конкурс проходит на электронной площадке «Центр дистанционных торгов». Соответствующее сообщение опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На торги выставили водовод диаметром 530 мм, построенный в 2012 году. Его протяженность составляет 24,45 км. Объект расположен на территории Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана. Именно через этот участок инфраструктуры предприятие обеспечивает транспортировку питьевой воды потребителям северной части республики.

Продажа проходит не в форме обычного аукциона, а в виде открытого конкурса. Такой порядок предусмотрен законом о банкротстве для имущества субъектов естественных монополий. Покупатель не сможет просто приобрести актив как коммерческий объект. Победителю придется принять на себя обязательства предприятия по договорам водоснабжения, обеспечить бесперебойную доступность услуги для потребителей, обладать необходимыми лицензиями и заключить специальное соглашение с федеральным органом исполнительной власти, который отвечает за государственную политику в сфере естественных монополий. Если новый собственник нарушит эти условия, арбитражный суд сможет расторгнуть договор купли-продажи. В этом случае имущество передадут в федеральную собственность, а покупателю компенсируют стоимость приобретения и произведенных инвестиций за счет федерального бюджета. Эти требования закреплены статьями 110 и 201 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и являются обязательными для всех последующих торгов.

Продажа водовода стала очередным этапом банкротства ГУП «Чистая вода», которое продолжается уже третий год. Налоговая служба инициировала дело о несостоятельности предприятия летом 2023 года. В мае 2025 года Арбитражный суд Дагестана ввел процедуру наблюдения, признав обоснованными требования ФНС почти на 628 млн руб. Позже суд открыл конкурсное производство и назначил конкурсным управляющим Аслана Жанокова.

Финансовое положение предприятия остается крайне тяжелым. По данным конкурсного управляющего, предварительная налоговая задолженность ГУП достигает 2,5 млрд руб. Одновременно в производстве находятся многочисленные требования кредиторов. Республика также столкнулась с риском субсидиарной ответственности по долгам предприятия. В конце 2025 года конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с требованием взыскать обязательства ГУП с Республики Дагестан в лице профильного министерства.

На фоне банкротства власти республики начали реформу системы водоснабжения. В феврале 2026 года правительство Дагестана сообщило о планах передать 25 объектов водоснабжения, ранее принадлежавших «Чистой воде», единому оператору. Однако реализацию этой схемы осложнили ограничения на регистрационные действия в отношении 16 объектов из-за долгов предприятия.

ГУП «Чистая вода» создали в 2015 году для эксплуатации объектов водоснабжения. Предприятие занимается забором, очисткой и распределением питьевой воды. Его уставный капитал превышает 1,45 млрд руб. По итогам 2024 года организация получила выручку 121,7 млн руб. при чистом убытке 151,3 млн руб., а себестоимость продаж более чем в два раза превысила доходы. Компания находится в процедуре конкурсного производства с января 2026 года.

Станислав Маслаков