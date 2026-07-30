Бизнес Кубани нарастил кредитный портфель на треть
Объем кредитования бизнеса в Краснодарском крае за январь—май 2026 года вырос почти на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Южного главного управления Банка России, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар», юридические лица региона получили займов более чем на 1,43 трлн руб.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Совокупный кредитный портфель компаний Кубани к 1 июня достиг 3,8 трлн руб., увеличившись за год примерно на треть. Основной вклад в рост обеспечили крупные предприятия: объем выданных им кредитов составил 1,11 трлн руб., что в два раза превышает показатель годом ранее.
Субъекты малого и среднего предпринимательства получили финансирование на 321,4 млрд руб., увеличив объем привлеченных кредитов на 6,2% в годовом выражении.
Одновременно снизилась стоимость заемных средств. Средневзвешенная ставка по кредитам юридическим лицам в Южном федеральном округе в мае 2026 года составила 13%, что на 7 процентных пунктов ниже уровня мая 2025 года. Для представителей малого и среднего бизнеса ставка сократилась на 4 процентных пункта — до 16,4%.
Качество кредитного портфеля предприятий края остается стабильным: доля просроченной задолженности по бизнесу в целом сохранилась на уровне 1,9%. При этом у крупных компаний показатель снизился с 2,2% до 1,9%, а у малого и среднего бизнеса вырос с 1,5% до 1,8%.
Банк России прогнозирует, что в 2026 году объем корпоративного кредитования в стране увеличится на 7–11%.