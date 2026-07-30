Бизнес Кубани нарастил кредитный портфель на треть

Объем кредитования бизнеса в Краснодарском крае за январь—май 2026 года вырос почти на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Южного главного управления Банка России, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар», юридические лица региона получили займов более чем на 1,43 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Совокупный кредитный портфель компаний Кубани к 1 июня достиг 3,8 трлн руб., увеличившись за год примерно на треть. Основной вклад в рост обеспечили крупные предприятия: объем выданных им кредитов составил 1,11 трлн руб., что в два раза превышает показатель годом ранее.

Субъекты малого и среднего предпринимательства получили финансирование на 321,4 млрд руб., увеличив объем привлеченных кредитов на 6,2% в годовом выражении.

Одновременно снизилась стоимость заемных средств. Средневзвешенная ставка по кредитам юридическим лицам в Южном федеральном округе в мае 2026 года составила 13%, что на 7 процентных пунктов ниже уровня мая 2025 года. Для представителей малого и среднего бизнеса ставка сократилась на 4 процентных пункта — до 16,4%.

Качество кредитного портфеля предприятий края остается стабильным: доля просроченной задолженности по бизнесу в целом сохранилась на уровне 1,9%. При этом у крупных компаний показатель снизился с 2,2% до 1,9%, а у малого и среднего бизнеса вырос с 1,5% до 1,8%.

Банк России прогнозирует, что в 2026 году объем корпоративного кредитования в стране увеличится на 7–11%.

Вячеслав Рыжков