ФСБ раскрыла судьбу ставропольца, казненного чекистами в 1945 году

Региональное управление федеральной службы безопасности открыло доступ к ранее засекреченным материалам уголовного дела в отношении Василия Дядюшкина — уроженца Ставрополья, завербованного немецкой контрразведкой в период Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ по СК Фото: пресс-служба УФСБ по СК

Согласно обнародованным документам, в апреле 1943 года красноармеец Василий Дядюшкин оказался в плену и был этапирован в лагерь для советских военнопленных под Харьковом. Именно там немецкие спецслужбы обратили на него внимание и склонили к сотрудничеству. Действуя под конспиративным псевдонимом Лосев, он выявлял среди заключенных тех, кто вел антифашистскую агитацию или готовил побег, и передавал на них сведения врагу.

Впоследствии Василий Дядюшкин по собственной воле прошел подготовку в диверсионной школе германских спецслужб. Как утверждается, полученные навыки он применил на практике в ходе двух забросок в советский тыл: уничтожил стратегически важный шоссейный мост, а также отравил источник питьевой воды и продовольствие полевой кухни. На заключительном этапе войны он выполнял разведывательные задания для немецкого командования в ходе боевых действий в Венгрии и в районе австрийской столицы Вены.

В символическую ночь с 8 на 9 мая 1945 года подразделения Красной Армии захватили Василия Дядюшкина в плен. Следователи контрразведки СМЕРШ провели проверку и, как утверждается в материалах дела, документально подтвердили его причастность к перечисленным преступлениям. Спустя два месяца, 8 июля 1945 года, военный трибунал вынес приговор: высшая мера наказания с конфискацией всего имущества.

Александр Иванов