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В Гатчинском округе человек погиб под колесами электрички

В Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области проводится проверка по факту гибели 35-летнего гражданина под колесами электропоезда. Об этом 30 июля сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Вырица — Семрино

Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Вырица — Семрино

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Электричка насмерть сбила мужчину на перегоне Вырица — Семрино

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным транспортной полиции, происшествие произошло на 50-м километре второго пикета перегона Вырица — Семрино. Предварительно установлено, что человек переходил железнодорожные пути в месте, не предназначенном для этого.

Машинист электропоезда заметил пешехода, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

От полученных травм гражданин скончался на месте. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев

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