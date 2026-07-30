Петербургская компания оказалась в деле ФАС о сговоре при строительстве мусорных полигонов

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки антиконкурентного соглашения при строительстве мусорных полигонов и сортировочных комплексов. По данным ведомства, сговор действовал в 2021–2026 годах и касался контрактов на общую сумму 14,9 млрд рублей.

Как сообщили в ФАС, среди участников дела фигурирует петербургская компания ООО «СК „Гидрокор“». Ранее она занималась проектированием рекультивации Волхонской свалки и Яблоновского сада. Также в деле упоминаются ООО «Республиканский экологический оператор», другие хозяйствующие субъекты и органы власти.

По данным «Фонтанки», речь идет о соглашении «Гидрокора» с дагестанским ООО «Республиканский экологический оператор», которое предусматривало проектирование мусоросортировочных комплексов и полигонов. В ФАС считают, что соглашение ограничило конкуренцию и создало предпосылки для неэффективного расходования бюджетных средств.

Карина Дроздецкая