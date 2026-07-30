Губернатор Подмосковья назвал приоритетом защиту инфраструктуры от БПЛА

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Тот рассказал, что власти региона ставят приоритетом защиту граждан и критически важной инфраструктуры от атак БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Воробьева, атаки дронов, в том числе по жилым домам, «заставляют серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранение». Для пострадавших предусмотрены региональные выплаты.

«Здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того чтобы тревоги не было. И вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем в рамках вашего указа приоритетной задачей — непростой задачей, но очень важной»,— заявил губернатор (цитата по сайту Кремля).

Крупной атаке Подмосковье подверглось 20 июля, тогда пострадали 10 человек. 28 июля силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом, никто не пострадал.