В Подмосковье 10 человек пострадали при ночной атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников прошедшей ночью в Московской области пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Домодедово медпомощь потребовалась семерым. Шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу. Одного пациента с множественными осколочными ранениями готовят к переводу в Москву. У одного мужчины перелом бедра, у еще одного — ранение голени, у троих — осколочные ранения. Еще один пострадавший с осколочным ранением голени от госпитализации отказался.

В Одинцовском округе у 11-летней девочки произошла острая реакция на стресс, однако госпитализация ей не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины: 66-летней пациентке с ссадинами на лице и гематомой оказали помощь на месте, женщина 38 лет от госпитализации отказалась.

В Минобороны сообщили, что с вечера средства ПВО сбили 385 дронов над российскими регионами. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве уничтожили 85 БПЛА.

По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата». В Подольске сообщили о падении обломков БПЛА «на территории предприятий и в жилых зонах». В Wildberries опровергли пожар на складе в Коледино под Подольском.