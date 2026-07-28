В подмосковном Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом

Составлено ИИ-Ассистентъ

В результате атак беспилотников на Московскую область ранее уже были зафиксированы значительные повреждения и пострадавшие. Например, в июне 2026 года в Жуковском беспилотник попал в многоэтажный дом, повредив балконные плиты и автомобили, что привело к пострадавшим. Тогда же обломки БПЛА вызвали пожар на кровле торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках. В целом, по данным на июнь 2026 года, Московская область подверглась одной из крупнейших атак украинских беспилотников, было сбито около 200 дронов, а общее число пострадавших достигло 17 человек, включая двух детей. При этом атаки затронули не только жилые дома, но и промышленные объекты, например, нефтеперерабатывающий завод в Капотне.

В связи с участившимися атаками, с мая 2026 года в Москве и Московской области был введен запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы для граждан, должностных и юридических лиц. Аналогичные меры по ограничению распространения такой информации ранее уже применялись и в других регионах, например, в Белгородской и Воронежской областях.

За прошедшую ночь Минобороны сообщило о 385 сбитых дронах над российскими регионами. Однако уже несколько раз в прошлом фиксировались крупные атаки БПЛА на регионы России. Так, в июле 2026 года сообщалось о 389 перехваченных украинских беспилотниках над несколькими регионами страны. В мае 2026 года над регионами России сбили 273 БПЛА. Подобные инциденты часто приводят к временному закрытию аэропортов для обеспечения безопасности полетов, как это происходило в Домодедово, Жуковском и Шереметьево.