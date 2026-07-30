Губернатор Кубани рассказал о ситуации с топливом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком вопросы обеспечения топливом сельхозпредприятий региона. Глава Кубани встретился с вице-премьером в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы края, благодаря поддержке федерального правительства была увеличена ежемесячная квота на поставку топлива для аграриев Кубани. Это позволяет сельхозпроизводителям продолжать уборочную кампанию без снижения темпов. После завершения жатвы предприятиям предстоит провести послеуборочные работы и подготовиться к осеннему севу.

Кондратьев также сообщил о стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива в регионе. По его данным, вторую неделю подряд сокращается число закрытых автозаправочных станций. Сейчас все виды топлива доступны на 927 из 1041 АЗС.

Кроме того, компания «Газпром сеть АЗС» сняла ограничения на отпуск бензина. Губернатор отметил, что ажиотаж вокруг заправок снизился, очереди стали меньше, а поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков