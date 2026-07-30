Гибридные модели бренда ESTEO стали участниками программы государственной поддержки

Российский бренд премиальных автомобилей ESTEO сообщил о включении моделей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 в государственную программу поддержки сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

ESTEO Exlantix ET — полноразмерный гибридный внедорожник, созданный для тех, кто ценит безупречный комфорт, интеллектуальные технологии и свободу передвижения без компромиссов. Флагман объединяет современную последовательную гибридную базу, эталонный запас хода 1180 км, разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды, а также непревзойденный комфорт пассажиров за счет салона и широкого набора премиального оснащения.

ESTEO Exlantix ET8 — новый шестиместный внедорожник F-класса с технологией REEV. Габаритная длина автомобиля составляет 5,2 м, колесная база — 3120 мм. В основе силовой установки — последовательная гибридная схема (REEV), где 1,5-литровый турбодвигатель выполняет функцию генератора, а ведущими агрегатами выступают электромоторы. Запас хода за счет смешанного цикла достигает впечатляющих 1100 км, разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. Внутреннее пространство включает многофункциональную панель с 30-дюймовым дисплеем (с разрешением 6K), потолочный экран диагональю 15,6 дюйма для пассажиров второго ряда, аудиосистему мощностью 2000 Вт с 23 динамиками, а также встроенный холодильник, создающие впечатляющий комфорт.

ESTEO V27 — дебютный внедорожник V-серии, воплощенный в современном инженерном видении и созданный для дальних маршрутов, сложных дорожных условий и уверенной эксплуатации в широком диапазоне температур. Оснащен гибридной силовой установкой с термическим КПД двигателя 45,79%, электроприводом мощностью 335 кВт, обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды, батареей емкостью 34,3 кВт·ч и совокупный запас хода не менее 800 км. Модель сочетает в себе выразительный брутальный дизайн, интеллектуальный полный привод, 8 режимов движения для различных дорожных условий и высокий уровень безопасности, формируя новый стандарт комфорта и технологичности.

Узнать подробности и записаться на тест-драйв Вы можете в салоне официального дилера ESTEO в городе Краснодар Леон-Авто: +7 861 201 84 37 и на сайте https://esteo-leon-avto.ru.

ESTEO Центр Леон-Авто Север

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 34В

+7 861 201 84 37

www.esteo-leon-avto.ru

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