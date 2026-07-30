В Ленобласти водители скорой требуют перерасчета выплат через суд

В Гатчинский городской суд поступили иски от 25 водителей скорой помощи к Гатчинской клинической межрайонной больнице. Как сообщает 47news, сотрудники требуют пересчитать оплату за работу в выходные и праздничные дни, считая, что в течение трех лет получали меньше положенного по закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Размер предполагаемой недоплаты, по словам истцов, составляет от 600 тыс. до 1,5 млн рублей на человека

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Размер предполагаемой недоплаты, по словам истцов, составляет от 600 тыс. до 1,5 млн рублей на человека

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным издания, после перевода водителей в 2025 году в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» они выяснили, что аналогичные смены оплачиваются по другим правилам. Размер предполагаемой недоплаты, по словам истцов, составляет от 600 тыс. до 1,5 млн рублей на человека. Кроме того, они требуют компенсацию за задержку выплат.

Как отмечает издание, прокуратура ранее указала, что работа водителей по внутреннему совместительству могла противоречить требованиям Трудового кодекса. В больнице, в свою очередь, считают возможным перерасчет только за период с марта по сентябрь 2025 года. Первое заседание по делу назначено на 17 августа.

Карина Дроздецкая