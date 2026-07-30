От здания к модулям: «Ростелеком» оптимизировал инфраструктуру связи в Майкопе

«Ростелеком» оптимизировал телекоммуникационную инфраструктуру узла связи в Майкопе: оборудование прежнего поколения, которое занимало большие производственные площади, полностью заменили на компактные решения нового стандарта. Теперь средства связи объединены в единую модульную систему и размещены на улицах города по ряду адресов в специализированных телекоммуникационных шкафах с климат-контролем и защитой от взлома.

Фото: пресс-служба Ростелеком

Ранее коммутационно-распределительное оборудование телефонного узла связи и обслуживающий его персонал занимали здание на улице Курганной в Майкопе. На замену устаревшему централизованному комплексу специалисты «Ростелекома» установили в том же районе города 10 всепогодных телеком-шкафов, оборудованных резервными источниками питания, системой охлаждения, защитой от осадков и от несанкционированного доступа. Муниципалитет Майкопа выделил земельные участки под их размещение.

Применение телекоммуникационных шкафов для сетевого оборудования на улицах Майкопа обусловлено развитием в республике современной оптоволоконной инфраструктуры связи «Ростелекома». Только за первое полугодие 2026 года национальный провайдер обеспечил возможность подключения к оптическому интернету более чем для шести тысяч семей в регионе, а всего оптика компании доступна жителям почти 90 тысяч домохозяйств Адыгеи. Стройка новых сетей сопровождается внедрением телеком-шкафов, распределенных по территории республики. Они обеспечивают бесперебойную работу широкополосных сетей благодаря своей надежности, технологичности и автономности.

Руслан Юсупов, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Модернизация наших мощностей в регионах — это часть стратегии компании по развитию высокотехнологичной сети связи. Перевод оборудования на отечественные компактные платформы позволяет нам обеспечивать стабильное качество услуг при оптимальном использовании ресурсов. Успешное завершение проекта в Майкопе показывает нашу способность к эффективной трансформации сетей. Такие решения помогают нашей компании оставаться надежным провайдером, готовым к вызовам цифровой эпохи».

Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Адыгее: «Построенная телеком-система с использованием специализированных шкафов — это, по сути, модульный подход к проектированию сетей, он позволяет легко масштабировать, обновлять и адаптировать инфраструктуру под новые задачи. Техническая служба компании получила возможность более оперативно реагировать на сбои и неполадки на линиях, а также повысила качество связи. Кроме того, линии стали короче, это дополнительно повышает пропускную способность сети».

Узнать о возможности подключения к интернету от «Ростелекома» для конкретного адреса можно на сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

ПАО «Ростелеком»

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