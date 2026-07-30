Проверен в деле

Эффективность крупных промышленных предприятий и небольших производств в равной степени зависит от надежного оборудования. При этом залогом успеха для бизнеса становится баланс между качеством техники, объемом первоначальных инвестиций и совокупной стоимостью владения. По оценке компании «Балтийский лизинг», приобретение оборудования с наработкой позволяет снизить первоначальные вложения на 30–70% при сохранении высокого уровня производительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

В 2026 году спрос на оборудование восстанавливается более высокими темпами, чем лизинговый рынок в целом. По данным агентства «Эксперт РА», в первом полугодии количество новых договоров в этом сегменте увеличилось на 40% год к году, а число переданных единиц — на 8%. При этом уже в первом квартале около 20% нового бизнеса в лизинге пришлось на вторичный рынок.

Первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков отмечает, что вторичный рынок открывает для бизнеса дополнительные возможности: «В 2026 году оборудование с наработкой все чаще рассматривается не как компромисс, а как рациональное решение в рамках инвестиционной стратегии. Компании в большей степени учитывают практический опыт эксплуатации техники, особенно когда речь идет о поставщиках, недавно вышедших на рынок. Вторичный сегмент позволяет оценить оборудование в реальных условиях работы и на длительной дистанции».

Весомым преимуществом остается фактор времени. Сроки поставки нового оборудования могут затянуться на несколько месяцев, что ограничивает возможности быстрого наращивания производственных мощностей. В то же время оборудование с наработкой, при условии проведенной диагностики и подготовки, может быть введено в эксплуатацию более оперативно.

«При выполнении срочного заказа предприятие, по сути, инвестирует не только в оборудование, но и в сокращение времени запуска. Более ранний выход на производство может сформировать дополнительную выручку. При этом важно соблюдать баланс между скоростью принятия решений и качеством технической оценки актива»,— подчеркивает Антон Сапожков.

Кроме того, вторичный рынок открывает широкое поле для тестирования новых направлений бизнеса. Возможность выпустить пилотную партию продукции, оценить себестоимость и потенциальный спрос позволяет принимать более обоснованные решения о дальнейшем масштабировании и инвестициях в новые производственные линии.

В «Балтийском лизинге» подчеркивают значимость технической экспертизы на всех этапах работы с оборудованием. Компания уделяет внимание подготовке специалистов, включая сотрудников, взаимодействующих с клиентами и поставщиками, а также развитию партнерских программ и совместных проектов с участниками рынка.

По итогам 2025 года «Балтийский лизинг» занимает четвертое место в рэнкинге лизинговых компаний России по версии агентства «Эксперт РА» и сохраняет устойчивые позиции в сегментах машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования.

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