Жителя Кубани осудят за ложное сообщение о минировании цирка

В Белореченске Краснодарского края местный житель предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. По версии следствия, мужчина сообщил о «минировании» цирка после того, как его не пустили на представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 48-летний мужчина пришел в цирк вместе с супругой и детьми, однако из-за агрессивного поведения сотрудники отказали ему в проходе. После этого он позвонил в экстренные службы и заявил о наличии опасного предмета под куполом цирка.

За 20 минут до окончания представления посетителей эвакуировали. Проверка показала, что взрывных устройств и других опасных предметов в здании не обнаружено, сообщение оказалось ложным.

Подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы задержали недалеко от цирка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Материалы дела направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков