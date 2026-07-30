Памфиловой показали безэкипажные катера для доставки документов в дни выборов

Перевозку избирательной документации в отдаленные территории во время сентябрьских выборов доверят безэкипажным катерам. Разработку российской компании Sitronics Group (входит в АФК «Система») представили главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой в Санкт-Петербурге 30 июля. Оборудование испытали в акватории реки Мойки. Безэкипажный катер «Странник 575» планируют использовать в дни выборов в Карелии, Архангельской и Кемеровской областях. В частности, с помощью БЭК документы доставят на Соловецкие острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Разработку российской компании Sitronics Group представили главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия Следующая фотография 1 / 2 Разработку российской компании Sitronics Group представили главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

«Применение новых современных беспилотных технологий на выборах имеет важные преимущества – сокращение трудозатрат и финансовых ресурсов при проведении голосования в труднодоступных местностях и обеспечение безопасности при доставке избирательной документации. Моя принципиальная позиция заключается в том, что любые технологические решения должны не ослаблять, а усиливать гарантии реализации избирательных прав граждан и расширять их электоральные возможности»,— приводят слова госпожи Памфиловой в пресс-службе Sitronics.

В этот же день в Ротонде Мариинского дворца состоялась церемония подписания соглашения между ЦИК и АФК «Система» о применении беспилотных технологий для доставки документации во время голосования. Подписи на документе поставили глава избиркома Памфилова и основатель корпорации Евтушенков. На мероприятии также присутствовали президент Sitronics Group Алексей Марухин и председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Длина судна составляет 5,7 метра. По заявлению разработчиков, катер сможет развивать скорость до 50 км/ч и доставлять грузы весом до тонны. БЭК оснащен автономной навигационной системой и не требует присутствия человека на борту, но в случае необходимости оператор может взять судно под ручное управление. Предыдущую модель компании, "Странник 460" в 2025 году успешно испытали во время доставки груза в Сахалинской области.

Константин Леньков