В Ростовской области спрос компаний на ИИ-ассистентов вырос на более 33%

В Ростовской области количество коммерческих тендеров на разработку ИИ-ассистентов за последний год выросло на 33,7%. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Чаще всего ИИ-помощников в регионе заказывают финансовые организации — 25,1% от общего числа торгов. За ними следуют ритейлеры (21,6%), представители рынка недвижимости (15,3%), компании в сфере общественного питания (12,9%) и телекоммуникационные структуры (10,4%).

На один тендер по разработке ИИ-решений в среднем претендуют четыре компании. Средняя стоимость создания ассистента составляет около 1 млн руб.

По данным специалистов, спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса растет второй год подряд. Кроме того, автоматизацией бизнес-процессов чаще начинают интересоваться компании из регионов России, а не только из Москвы.

В общероссийском рейтинге по числу подобных инициатив лидируют Москва и Московская область — 28,6% всех тендеров. Далее идут Санкт-Петербург (15,6%), Алтайский край (6,7%), Самарская область (5,6%). Ростовская область и Чувашская Республика делят пятое и шестое места с показателем 3,7%. В топ-10 также вошли Краснодарский край (3,1%), Нижегородская область (2,5%), Республика Башкортостан (2%) и Челябинская область (1,8%).

Константин Соловьев