Женский стендап, концерт Анны Асти и футбол

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки, а также посетить выставку о природе Карачаево-Черкесии. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

31 июля в 20:00 в «Зеленом театре» в Ставрополе выступит певец Эльбрус Джанмирзоев, визитной карточкой которого стал трек «Бродяга». Концерт проводится в честь 15-летия исполнителя на сцене.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

1 августа в 17:00 в филармонии во Владикавказе и 2 августа в 20:00 в «Доме дружбы» в Махачкале пройдет концерт «Lumisfera. Мировые хиты при свечах». В программе — саундтреки из фильмов, рокхиты от Linkin Park, Nirvana и Queen и другие известные песни.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

2 августа в 20:00 в «Минводы Экспо» состоится концерт певицы Анны Асти. Главные хиты исполнительницы — сольные треки «Царица», «По барам» и «Феникс».

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

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Какие спектакли посетить

Ставропольский театр оперетты в пятницу в 19:00 представит спектакль «Летучая мышь». Это веселая история о розыгрыше, мести и семейных недоразумениях, в которой муж влюбляется в собственную жену под маской.

Стоимость билетов – от 1500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В некоторых кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру российского мультфильма для взрослых «Непокой». Два приятеля сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Утро оказывается, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатрах пройдут премьерные показы испанской мелодрамы «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя.

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

Также в кинотеатрах продолжаются показы кинокартины «Ее личный ад». Это авторский хоррор от режиссера фильмов «Драйв», «Только Бог простит» и «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна. В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша.

Стоимость билетов — от 210 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

1 августа в 20:00 в «Зеленом театре» в Ставрополе пройдет «Женский стендап». На сцене выступят артистки одноименного шоу на ТНТ, которые шутят обо всем, что их волнует, интересует и веселит. Девушки честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно.

Стоимость билетов — от 3300 руб. (18+)

В субботу в 18:30 на Анжи Арене в Каспийске состоится матч между футбольными клубами «Динамо Махачкала» и «Локомотив». Игра пройдет в рамках российской Премьер-лиги.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

В краеведческом музее Черкесска продолжает работу выставка «Дом музыки». Экспозиция создана из материалов фондов музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. На выставке представлены классические музыкальные инструменты, инструменты народов мира, механическая и электроаппаратура для записи и воспроизведения звука.

Стоимость билетов — 80 руб. (0+)