Женский стендап, концерт Анны Асти и футбол
Куда сходить на Северном Кавказе 31 июля, 1 и 2 августа
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки, а также посетить выставку о природе Карачаево-Черкесии. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Где послушать музыку
31 июля в 20:00 в «Зеленом театре» в Ставрополе выступит певец Эльбрус Джанмирзоев, визитной карточкой которого стал трек «Бродяга». Концерт проводится в честь 15-летия исполнителя на сцене.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)
1 августа в 17:00 в филармонии во Владикавказе и 2 августа в 20:00 в «Доме дружбы» в Махачкале пройдет концерт «Lumisfera. Мировые хиты при свечах». В программе — саундтреки из фильмов, рокхиты от Linkin Park, Nirvana и Queen и другие известные песни.
Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)
2 августа в 20:00 в «Минводы Экспо» состоится концерт певицы Анны Асти. Главные хиты исполнительницы — сольные треки «Царица», «По барам» и «Феникс».
Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)
Какие спектакли посетить
Ставропольский театр оперетты в пятницу в 19:00 представит спектакль «Летучая мышь». Это веселая история о розыгрыше, мести и семейных недоразумениях, в которой муж влюбляется в собственную жену под маской.
Стоимость билетов – от 1500 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В некоторых кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру российского мультфильма для взрослых «Непокой». Два приятеля сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Утро оказывается, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим.
Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)
В пятницу и в выходные в кинотеатрах пройдут премьерные показы испанской мелодрамы «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа перестала рисовать и радоваться жизни. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку, и тот становится единственным человеком, способным вернуть ей веру в себя.
Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)
Также в кинотеатрах продолжаются показы кинокартины «Ее личный ад». Это авторский хоррор от режиссера фильмов «Драйв», «Только Бог простит» и «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна. В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша.
Стоимость билетов — от 210 руб. (18+)
Чем еще можно заняться
1 августа в 20:00 в «Зеленом театре» в Ставрополе пройдет «Женский стендап». На сцене выступят артистки одноименного шоу на ТНТ, которые шутят обо всем, что их волнует, интересует и веселит. Девушки честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно.
Стоимость билетов — от 3300 руб. (18+)
В субботу в 18:30 на Анжи Арене в Каспийске состоится матч между футбольными клубами «Динамо Махачкала» и «Локомотив». Игра пройдет в рамках российской Премьер-лиги.
Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)
В краеведческом музее Черкесска продолжает работу выставка «Дом музыки». Экспозиция создана из материалов фондов музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. На выставке представлены классические музыкальные инструменты, инструменты народов мира, механическая и электроаппаратура для записи и воспроизведения звука.
Стоимость билетов — 80 руб. (0+)